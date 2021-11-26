CHP'li Emir: Tayyip Erdoğan kimi işaret ederse hemen dava açılır, kimi 'bırakmayacağım' derse o tahliye olamaz

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'de yargı bağımsızlığının olmadığını belirterek, "Tayyip Erdoğan kimi işaret ederse hemen dava açılır, kimi 'bırakmayacağım' derse o tahliye olamaz" düşüncesini dile getirdi.

Emir katıldığı KRT TV yayınında, "Türkiye'de yargı bağımsızlığı yok! Sayın Cumhurbaşkanı’nın ilgilendiği davalarda, Tayyip Erdoğan kimi işaret ederse hemen dava açılır, kimi 'bırakmayacağım' derse o tahliye olamaz. Bu, bir rejim sorunudur ve ancak yeni Anayasa ile düzeltilebilir." ifadesini kullandı.