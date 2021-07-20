CHP’li Emir: Süleyman Soylu'nun kuzeninin ortağı olduğu şirket, 15 TL'lik ürünü bin TL olarak göstermiştir

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu şirketin 15 TL'lik ürünü bin TL olarak gösterdiği iddiasını yenileyerek iddiasının kayıtlarda da doğrulandığını söyledi.

Halk TV'de 'Sözüm Var' programına katılan Emir, Mehmet Soylu'nun fark edilmesin diye başka bir şirket üzerinden Sağlık Bakanlığı ihalelerini aldığını ancak asıl işi Mehmet Soylu'nun ortağı şirketin yaptığını belirtti.

Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu şirketin sadece 2021 yılı başından itibaren 10 milyon liranın üzerinde ihale aldığını dile getiren Emir, "Bu ihaleleri Süleyman Soylu'nun bilgisi olmadan alması AKP'lilerin yönetme tarzı açısından imkansız olduğu ortada. Biz bunu gündeme getirdiğimizde bir kaç gün sonra Mehmet Soylu şirketteki görevinden istifa etti. Biz o şirketi araştırmaya devam ettik ve sonrasında da süreç içerisinde bu şirketin başka usulsüzlükler de yaptığını ortaya çıkardık" diyerek şirketin yaptığı usulsüzlükleri anlattı.

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