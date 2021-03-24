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CHP'li Emir paylaştı: Vaka sayıları artarken lebalep kongre yaptığınız için sizin adınıza biz utanıyoruz

Emir'in paylaştığı görüntülerde kongreye taşındığı öğrenilen vatandaşların maskesiz olduğu görüldü

24 Mart 2021 13:51

AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde sosyal mesafe olmaması eleştirileri yükselirken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in paylaştığı görüntülerde kongreye taşındığı öğrenilen vatandaşların maskesiz olduğu görüldü. 

Birçok işyeri Koronavirüs döneminde kapanırken, salgında vaka ve ölüm sayıları artmışken bu görüntüler tepki çekti. Murat Emir görüntülere şu notu düştü; 

"Sizin adınıza biz utanıyoruz"

"Vaka sayıları artarken #lebaleb kongre yaptığınız için, Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katan sağlıkçılardan utanın. Açlığa mahkum ettiğiniz esnaftan utanın. Eğitimden mahrum kalan milyonlarca öğrenciden, velilerinden utanın. Ama yine sizin adınıza biz utanıyoruz."

Salgın döneminde tedirginlik yaratan görüntülere, müzisyenler de tepki gösterdi.

Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongre için Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle yüzlerce partili başkent Ankara'ya taşındı. Erdoğan'ın salona girişi adeta bir mitinge dönüştü. Koronavirüs vaka sayılarının endişe verici noktaya ulaştığı günlerde AKP kongresinde tedbirlerin hiçe sayılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tepkilerini dile getirenler arasında, Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana iş yapamayan müzisyenler de var.

Ceylan Ertem: Biz olsaydık...

Müzisyen Ceylan Ertem; Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, otobüslerle Ankara'ya giden partililerin görüntüsünü paylaşıp, "Bir tur aracında, el işaretini de şunlarla değiştir mesela, biz olsaydık, büyük cezalar yerdik müzisyen arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

Redd: Sahne emekçileri intihar ederken..

REDD grubunun, Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise "Sahne emekçileri çaresizlikten intihar ederken" ifadeleriyle, AKP'lilerin otobüslerle Ankara'ya gidişinin görüntüleri paylaşıldı.

Tan Taşçı'nın tepkisi

Müzisyen Tan Taşçı ise sosyal medya hesabından, “Müzisyenlere sahne alma, gösteri yapma, toplaşma, oynaşma, para kazanma, hayatını devam ettirebilme, karnını doyurma, mutlu olma izni yok! Bu ablalar, abiler bu halde mitinglerde göbek atıyorlar! Maşallah. O dilinizden düşürmediğiniz Allah her şeyi görüyor dostum" diye yazdı.

murat emirakpkongreotobüschp

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