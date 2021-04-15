CHP'li Emir: Hayatını kaybeden 65 yaş üstü vatandaşların yüzde kaçı 2 doz aşı olmuştur; neden gizliyorsunuz?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Hayatını kaybeden 65 yaş üstü vatandaşların yüzde kaçı 2 doz aşı olmuştur; neden gizliyorsunuz" diye sordu.

CHP'li Murat Emir Tele1 TV'de yayına katılarak, Türkiye'nin Covid-19'la mücadele karnesini yorumladı. Yeni tedbirlerin de değerlendirildiği yayında Emir, "Türkiye Covid-19'la en kötü mücadele eden ülke durumundadır. Çok ağır bedeller ödüyoruz. Bunun bir sorumlusu var. Sorumlusu başta Cumhurbaşkanı'dır, ondan sonra Sağlık Bakanı'dır. Biz niye sorumlu olalım? 84 milyon neden sorumlu olsun" dedi.

"Bilim Kurulu'na bile sormadınız"

Koronavirüs ile mücadelede iktidarın uzmanları dinlemediğini savunan Emir, "Kime sordunuz bunları? Bilim Kurulu'na bile sormadınız. Bilim Kurulu'nun birtakım üyeleri "Açılmayın" dedi. Bizi dinlemiyorsunuz, bilim insanlarını dinlemiyorsunuz, Tabipler Birliği'ni dinlemiyorsunuz. Karar alıyorsunuz. Kararı veren kim? Her konunun uzmanı bir kişi. Derdi vatandaşın sağlığını korumak değil. Paraları saçmış ve vatandaşa "Ben sizin elinizi tutacak destek veremiyorum, o halde açıyorum" demiş. Geldiğimiz noktada dünya birincisiyiz. Önlenebilir ölümler bunlar aşı bulunduğuna göre. Her gün bir Soma faciası yaşanıyor Türkiye'de" dedi.

"2 doz aşısını olmuş ama yaşamını yitirmiş kaç kişi var günde?"

CHP'li Emir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de günde 300 civarında vatandaşımız yaşamını kaybediyorsa bunların 4'te 1'i 65 yaşın üstünde. Bu şekilde yitirdiğimiz vatandaşlarımızın yüzde kaçı 2 doz aşısını olmuştur? Düz bir matematikle en az 4'te 3'ünün aşılandığını var saymamız gerekir. Bunu neden saklıyorsunuz. 2 doz aşısını olmuş ama yaşamını yitirmiş kaç kişi var günde?"