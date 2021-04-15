T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Emir: Hayatını kaybeden 65 yaş üstü vatandaşların yüzde kaçı 2 doz aşı olmuştur; neden gizliyorsunuz?

"84 milyon neden sorumlu olsun"

15 Nisan 2021 12:40

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Hayatını kaybeden 65 yaş üstü vatandaşların yüzde kaçı 2 doz aşı olmuştur; neden gizliyorsunuz" diye sordu. 

CHP'li Murat Emir Tele1 TV'de yayına katılarak, Türkiye'nin Covid-19'la mücadele karnesini yorumladı. Yeni tedbirlerin de değerlendirildiği yayında Emir, "Türkiye Covid-19'la en kötü mücadele eden ülke durumundadır. Çok ağır bedeller ödüyoruz. Bunun bir sorumlusu var. Sorumlusu başta Cumhurbaşkanı'dır, ondan sonra Sağlık Bakanı'dır. Biz niye sorumlu olalım? 84 milyon neden sorumlu olsun" dedi. 

"Bilim Kurulu'na bile sormadınız"

Koronavirüs ile mücadelede iktidarın uzmanları dinlemediğini savunan Emir, "Kime sordunuz bunları? Bilim Kurulu'na bile sormadınız. Bilim Kurulu'nun birtakım üyeleri "Açılmayın" dedi. Bizi dinlemiyorsunuz, bilim insanlarını dinlemiyorsunuz, Tabipler Birliği'ni dinlemiyorsunuz. Karar alıyorsunuz. Kararı veren kim? Her konunun uzmanı bir kişi. Derdi vatandaşın sağlığını korumak değil. Paraları saçmış ve vatandaşa "Ben sizin elinizi tutacak destek veremiyorum, o halde açıyorum" demiş. Geldiğimiz noktada dünya birincisiyiz. Önlenebilir ölümler bunlar aşı bulunduğuna göre. Her gün bir Soma faciası yaşanıyor Türkiye'de" dedi. 

"2 doz aşısını olmuş ama yaşamını yitirmiş kaç kişi var günde?"

CHP'li Emir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de günde 300 civarında vatandaşımız yaşamını kaybediyorsa bunların 4'te 1'i 65 yaşın üstünde. Bu şekilde yitirdiğimiz vatandaşlarımızın yüzde kaçı 2 doz aşısını olmuştur? Düz bir matematikle en az 4'te 3'ünün aşılandığını var saymamız gerekir. Bunu neden saklıyorsunuz. 2 doz aşısını olmuş ama yaşamını yitirmiş kaç kişi var günde?"

murat emirchpbilim kurulukoronavirüssalgın

Diğer Videolar

Seyma Subaşı evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı

Köpeklerini kurtarmak isteyen kadın ayıyı elleriyle itti

İnce'den 'Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi' yorumu: Soylu, Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj veriyor

SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına videolu yanıt

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Haziran 2021

HDP'li Paylan: Yoksullardan vergiyi topluyorsunuz, gidip yandaşlara aktarıyorsunuz!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

TBMM Başkanı Şentop: Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan...

122 mağazası bulunuyordu; iflası onaylandı...

Nagehan Alçı'dan Ümit Kocasakal için "bunlar bizim köpeğimiz" diyen eşi...

Optimar'dan seçim anketi: Seçmenin yüzde 39.1'i AKP dedi; yeni partilerden...

Sedat Peker: Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve Süslü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24