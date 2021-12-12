CHP’li Emir’den Sağlık Bakanlığı’na: Yaklaşık 250 milyon dolar nereye gitti?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sinovac aşısının maliyetlerine ilişkin olarak, "Adedi 7 dolara geldi, 12 dolardan alındı, birileri 5 dolar kazandı. Yaklaşık 250 milyon dolar nereye gitti?" değerlendirmesini yaptı.

Emir TBMM'de yaptığı konuşmada, "Bakanlık anlamsız biçimde Sinovac aşısının yanında durdu. Adedi 7 dolara geldi, 12 dolardan alındı, birileri 5 dolar kazandı. Fahrettin Koca’nın "lojistik, depolama, flakonlama, kutulama" diyecek, inanmayın! Ülkede 1 dolar altında flakonla ilaç satılıyor. Yaklaşık 250 milyon dolar nereye gitti?" ifadesini kullandı.