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CHP’li Emir’den Sağlık Bakanlığı’na: Yaklaşık 250 milyon dolar nereye gitti?

12 Aralık 2021 09:39

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sinovac aşısının maliyetlerine ilişkin olarak, "Adedi 7 dolara geldi, 12 dolardan alındı, birileri 5 dolar kazandı. Yaklaşık 250 milyon dolar nereye gitti?" değerlendirmesini yaptı. 

Emir TBMM'de yaptığı konuşmada, "Bakanlık anlamsız biçimde Sinovac aşısının yanında durdu. Adedi 7 dolara geldi, 12 dolardan alındı, birileri 5 dolar kazandı. Fahrettin Koca’nın  "lojistik, depolama, flakonlama, kutulama" diyecek, inanmayın! Ülkede 1 dolar altında flakonla ilaç satılıyor. Yaklaşık 250 milyon dolar nereye gitti?" ifadesini kullandı. 

CHPMurat EmirSinovacaşı

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