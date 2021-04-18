CHP’li Emir: Bakanlar, yağlı ballı ihalelerden sonra direkt alım yoluyla kendi bakanlıkları üzerinden milyonlar kazanıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'ın sahibi olduğu şirketin, Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı iddiası üzerine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Bakanlar, yağlı ballı ihalelerden sonra direkt alım yoluyla kendi bakanlıkları üzerinden milyonlar kazanıyor" diye konuştu.

CHP'li Murat Emir, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ortağı olduğu şirketin, Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan sattığı iddiasıyla ilgili olarak "Bakanlar kendi bakanlıkları üzerinden yüksek miktarda kar elde etmeye başladılar. Bakanlar, yağlı ballı ihalelerden sonra direkt alım yoluyla kendi bakanlıkları üzerinden milyonlar kazanıyor" diye konuştu.

Ne olmuştu?

ODA TV'den Can Özçelik'in haberinde Ruhsar ve Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı belgeleri yayınlamıştı. Bakan Ruhsar Pekcan iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.