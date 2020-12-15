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CHP'li Doğan Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya: O töreni izlerken yüzünüzün kızarması lazım

Subaşı, Göksu’nun bu dönemin 'temel atmama', 'musluk takma' ve 'borçlanma' törenleri ile anılacağı sözlerine yanıt verdi

15 Aralık 2020 12:48

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun bu dönemin 'temel atmama', 'musluk takma' ve 'borçlanma' törenleri ile anılacağı sözlerine, "Tahvil ihracatı AKP'nin yarım bıraktığı metrolar için yapıldı. Sizin o töreni izlerken yüzünüzün kızarması lazım” karşılığını verdi.

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