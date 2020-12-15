CHP'li Doğan Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya: O töreni izlerken yüzünüzün kızarması lazım

İBB Meclisi aralık ayı toplantısında söz alan AKP Grup Başkan Vekili M.Tevfik Göksu, İBB yönetiminin geçen günlerde törenle duyurduğu tahvil ihracına değindi. Metro inşaatı gerekçesiyle yapılan tahvil ihracını eleştiren Göksu, mevcut yönetimin 5 yıl sonra borçlanmayla anılacağını söyledi. Göksu, “Borçlanmaya önce karşıydılar, sonra fazilet olarak ilan ettiler, sonra da gurur duyacakları tören olarak ilan ettiler. Türkiye’nin siyasi tarihine baktığında biz bazı partileri yasaklarla, kuyruklarla, baskılarla hatırlarız. Her yönetim bir sembolle hatırlanır. Bu dönem yönetimi ise 5 yıl sonra 3 temel sembol ile hatırlanacak. Temel atmama töreni, musluk takma töreni, borçlanma töreni” dedi.

İmamoğlu'nun 1.5 yıl önce, "İstanbul’da israfı önleyeceğim, kaynak üreteceğim ve İstanbul’un bütçesini yüzde 50 artıracağım" diyerek iş başına geldiğini anlatan Göksu, şunları söyledi;

"Şimdi ne diyor, İBB başkanı? 'İBB olarak metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 milyon dolarlık euroband ihraç etmeyi başardık, yarım bırakılmış tüm metro hatlarını 2024 kadar bitireceğiz' diyor. İBB sanırsınız ki çok büyük yatırım hamlesi yapmış. Dikkat ederseniz 'borçlanma' diyemiyor. '580 milyon dolarlık tahvil ihracatı' dediği ne biliyormusunuz? Eski rakamla belediyeyi 4.5 katrilyonluk yeni bir borçlanmaya sokmuştur. Borçlanmayı nereden yaptılar Londra’daki tefecilerden.”

“O Töreni izlerken yüzünüzün kızarması lazım"

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ise tahvil ihracatının AKP'nin yarım bıraktığı metrolar için yapıldığını belirterek şu yanıtı verdi;

“Bu tören, metro hatlarının bitirilmesi için kaynak bulduk, önümüzdeki bir iki yıl içerisinde bitireceğiz töreni. Bu sevinç için yapılan bir törendir başka bir şey değildir. Alınan parayla, Mahmutbey - Bahçeşehir – Esenyurt hattı, Kaynarca – Pendik -Tuzla hattı, Çekmeköy -Sancaktepe -Sultanbeyliği hattı ve Kirazlı – Halkalı hattı yapılacak. Sizin bir türlü başlayamadığınız hat. Tahvil ihracı har vurup harman savulmak için yapılmaz. Böyle bir borçlanma yatırımlar için yapılır. Dış finansmanla yapılacak bu metro hatları kararı 2017 yılında alındı. Bu kararlar, AKP yönetimindeyken geçti. Sizin beceriksizliğiniz, bu paraları bulamamınızdır. Bulamadığınız için laçka oldu şimdi bunlar. Başkan 'Kaynak üreteceğim' dedi, üretti. Sizin o töreni izlerken yüzünüzün kızarması lazım.”

"Bu konuda AKP'liler bize akıl verecek durumda değildirler. Sizin bu kadar aklınız varsa Ankara’da kullanacaksınız. Merkez Bankası rezervleri eksi 54 milyar dolarda. Türkiye, hatta Osmanlı tarihinde görülmemiştir bu durum. Siz bu durumda borçlanma ile ilgili akıl verecek durumda mısınız? Şu zavallı halinize bakın. 18 yılda Londra’daki sizin çocuklara 492 milyar dolar para vermişsiniz, faiz ödemişsiniz. Siz bir de faize karşısınız."

"Türkiye Varlık Fonu’da tahvil ihraç etmek istedi. Sizin Genel Başkanınız oranın yönetim kurulu başkanı. Tahvil ihraç edemedi. Kimse Türkiye Varlık Fonu’nun ihraç etmek istediği tahvillere talep göstermedi. Ekim Ayın’da ihraç düşüncesini geri çektiler. Saygınlığı yok çünkü. Ama İstanbul Belediyesi’nin dünyada saygınlığı var. Bütün dünya biliyor ki İstanbul’un başında attığı adımı bilen ne yapacağını bilen bir yönetim var bunu biliyor. İstanbul tarihinde en çok metro yapılan dönem bizim dönemimiz olacak göreceksiniz. Tabi o zaman bunu görecek bir AK Parti kalacak mı bilmiyorum."

"Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Bir kere test sürüşü ne zaman yapılıyor? 19 Mart’ta. Peki neden 31 Mart’ta? Seçim var. Seçim de göstermelik bir test sürüşü yapıyorlar. Fakat elektrik yok, trafo yok, istasyon yok, raylar yok, 800 metre bir ray döşenmiş. İki tane vagon getirmişler, test sürüşü diye görüntü vermişler. O görüntülerle büyük işler beceriyoruz havalarındalar. Sonra o vagonları tekrar Bursa’ya götürmüşler. Çünkü vagonlarda da eksiklik var. Bunu test sürüşü diye bize anlatıyorlar. Sosyal medya hesaplarında da 'Biz onu 19 Mart’ta yapmıştık' diye bize akıl öğretiyorlar. Her işleri göstermelik, tamamen göz boyama. 35 tane televizyon kanalı bunların elinde, oradan halkın gözünü boyamak için bu işleri yapmaya çalışmışlar.”