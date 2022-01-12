CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: Zonguldak'ta 600 bin kişiye sadece bir tıbbi onkolog düşüyor

Zonguldak'ta bir hastanenin onkoloji polikliniğine yaptığı ziyareti sosyal medyadan paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Zonguldak’ta kanser hastalarına büyük bir eziyet çektiriliyor. 600 bin kişiye sadece bir tıbbi onkolog düşüyor" diyerek kanser hastalarının mağduriyetine dikkat çekti.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında hizmet veren onkoloji polikliniğinde muayene sırası bekleyen kanser hastası ve yakınlarını ziyaret etti.

Hasta yakınları ve hastalarla görüşen Yavuzyılmaz, sosyal medya paylaşımına şu notu düştü:

"Doğrulanmış. Zonguldak’ta kanser hastalarına büyük bir eziyet çektiriliyor. 600 bin kişiye sadece bir tıbbi onkolog düşüyor! Hastalar ve hasta yakınları kuyruklarda perişan durumda. Tek doktorumuz ve sağlık emekçilerimiz bu mücadelede yalnız bırakılıyor. Vatandaşlarımızın bu sağlık hizmetlerini insani koşullarda, başka illere gitmek zorunda kalmadan memleketimizde alabilmeleri en temel haklarıdır. Tıbbi onkolog başta olmak üzere tüm branşlardaki eksik uzman kadrolar tamamlanıncaya dek, bu hayati sorunların takipçisi olmayı sürdüreceğiz."