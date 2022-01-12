CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: Zonguldak'ta 600 bin kişiye sadece bir tıbbi onkolog düşüyor

12 Ocak 2022 09:33
"Doğrulanmış. Zonguldak’ta kanser hastalarına büyük bir eziyet çektiriliyor. 600 bin kişiye sadece bir tıbbi onkolog düşüyor! Hastalar ve hasta yakınları kuyruklarda perişan durumda. Tek doktorumuz ve sağlık emekçilerimiz bu mücadelede yalnız bırakılıyor. Vatandaşlarımızın bu sağlık hizmetlerini insani koşullarda, başka illere gitmek zorunda kalmadan memleketimizde alabilmeleri en temel haklarıdır. Tıbbi onkolog başta olmak üzere tüm branşlardaki eksik uzman kadrolar tamamlanıncaya dek, bu hayati sorunların takipçisi olmayı sürdüreceğiz."
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