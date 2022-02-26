CHP'li Çakırözer, Rusya'nın Ukrayna işgalini değerlendirdi: Bu savaş, anahtarın Türkiye'de olduğunu gösterdi

CHP Eskişehir Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Utku Çakırözer, Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte başlayan Montrö tartışmalarına ilişkin "Bu savaş bize Montrö'nün ne kadar Türkiye'nin çıkarına önemli bir anlaşma olduğunu ve anahtarın Türkiye'de olduğunu gösterdi" dedi. Savaşın, AKP hükümetinin Montrö'ye ilişkin yaklaşımının ne kadar hatalı olduğunu gösterdiğini söyleyen Çakırözer, "Türkiye'nin tek belirleyici olması halinin ne kadar önemli olduğunu umarım o yetkililer görüyordur" diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Utku Çakırözer, Avrupa'da katıldığı NATO Parlementer Meclisi toplantısında ve Ortak Savunma ve Güvenlik toplantısında konuşulan gündemleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla yaşanan son gelişmeleri M.Kaan Kurtuluş'a değerlendirdi.

"NATO'nun hızlı karar alıp Ukrayna'yı arada bırakmaması gerekirdi"

NATO'nun Rusya'ya karşı caydırıcı olamadığını ve Putin'in hiç kimseden askeri bir karşılık görmeyeceğini anladığı anda Ukrayna'ya saldırma kararı aldığını söyleyen Çakırözer, "En önemli eksik şuydu. Eğer genişleyecekse NATO'nun bu kararı hızlı alıp Ukrayna'yı arada bırakmaması gerekirdi. Genişlemeyecek ise de Ukrayna'ya bunu söyleyip Rusya ile diyaloğunu teşvik etmesi gerekiyordu. Ukrayna ortada kaldı bunu gören Putin de planlarını çok hızlı bir şekilde hayata soktu" dedi.

Soğuk savaş dönemini hatırlatan ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünyanın çok farklı bir döneme girdiğini söyleyen Çakırözer, "Dünya soğuk savaş döneminin parametrelerine dönüyor. Bu her alanda etkili olacak. Ülkeler pozisyonlarını yeniden gözden geçirecekler" diye konuştu.

"AB'nin yaptırımlarına da katılmak zorunda değiliz"

Çakırözer, Türkiye'nin izlediği denge politikasına dikkat çekerek "Avrupa Birliği ülkesi değiliz bu nedenle AB'nin yaptırımlarına da katılmak zorunda değiliz. Avrupa'ya baktığımızda 2. Dünya Savaşı hatırlatılıyor ve özgürlüklerden taviz vermeyeceğini söylüyor. Bunu söyleyen Avrupalı milletvekillerinin ülkelerine baktığımız da ise sadece ekonomik yaptırımlar görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin NATO çatısı altında herhangi bir olası sıcak çatışmaya dahil olmaması gerektiğini dile getiren Çakırözer, Tükiye'nin Rusya ile olan ilişkilerini ve bağımlılıklarını hatırlatarak "Bu yaptırımlardan en az hasarı görecek şekilde çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

"NATO'da yeni bir yapılanma ve strateji ortaya çıkacaktır"

Ukrayna'da yaşananların Gürcistan'ın NATO üyeliği sürecinin hızlandırabileceğini söyleyen Çakırözer, "Önümüzdeki aylarda yapılacak olan NATO toplantısında, Ukrayna krizinden çıkarılacak dersler göz önünde bulundurulacaktır. Yeni bir yapılanma ve strateji ortaya çıkacaktır" diye konuştu.