CHP’li Çakırözer: 23 AKP’li vekil ve danışmanı büyükelçi atandı; 30-40 yıllık yetişmiş büyükelçiler yoksulluk sınırında maaşla, devletten görev bekliyor

AKP hükümetinin yurtdışına büyükelçi atadığı eski AKP milletvekilleri, vekil yakınları ve Cumhurbaşkanlığı danışmanları Meclis’te gündem oldu. Dışişleri Bakanlığı dışından büyükelçi yapılan siyasi atamaları TBMM kürsüsünden tek tek açıklayan Dışişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bir yandan yurtdışındaki her 5 merkezden birinde AKP’li eski vekil ya da yakını ya da Saray bürokratı var. Diğer yandan Ankara’da bekletilen 40-50 yetişmiş büyükelçi yoksulluk sınırının biraz üzerinde maaş alıyor. Artık elinizi vicdanınıza koyun!” dedi.

Çakırözer, Millet İttifakı iktidarında siyasi tüm atamaların derhal geri çekileceğini ve adama kayırmalar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin hesabının da sorulacağını açıkladı.

"Yeter artık elinizi vicdanınıza koyun!”

TBMM’de dış politika üzerine konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Dışişleri Bakanlığı’nda siyasi atamalar nedeniyle büyük moralsizlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Dış politikada başarının olmazsa olmazı Dışişleri Bakanlığımızın dış politikada yeniden etkin hâle gelmesidir. Kurumlar, içinde bulundukları binaların görkemiyle değil, o duvarların içinde çalışanların ürettiği nitelikli politikalarla değer kazanır. Dışişleri Bakanlığı’nda büyük bir moralsizlik var. Yurtdışında 153 büyükelçilik ve daimi temsilciliğimiz var. Ben 23 tanesini tespit edebildim ama yaklaşık 30 tanesinde AKP’li eski milletvekilleri, yakınları ya da Saray bürokratları var. Yani her 5 merkezden birinde büyükelçilik koltuğunda doğrudan AKP’li eski vekiller ya da yakınları ile saray bürokratları oturuyor. Bazı isimler birinci turunu bitirip ikinci büyükelçiliğine bile gönderildi. Yeter artık elinizi vicdanınıza koyun!” dedi.

"Dışarıdaki büyükelçilerin dönme vakti geldi, dönecek"

Siyasi atamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’ndan yetişmiş onlarca kariyer diplomatının yıllardır Ankara’da görev beklediğine işaret eden Çakırözer şöyle devam etti:

“Ankara'da kimi evinde kimi Dışişleri Bakanlığında 40-50 yetişmiş büyükelçi yıllardır görev bekliyor. 30-40 yılını bu mesleğe adamış büyükelçiler 2022 zammıyla bile yoksulluk sınırının biraz üzerinde maaşlarla hâlâ devlete hizmet için görev bekliyor! Dışarıdaki büyükelçilerin dönme vakti geldi, dönecek. İçeridekiler gidecek, çocuğunun okulunu ayarlayacak ama bakıyorsunuz ortada kararname dahi yok! Koskoca bir yıl geçmiş. İnsanlar huzursuz beklemede. Lafa gelince ‘insani diplomasi’ diyenlerin umurunda bile değil.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki siyasi atamaların yarattığı sıkıntıların insani boyutunun yanı sıra hukuki bir boyutu da olduğuna işaret eden Çakırözer, “Dışişleri Bakanı’na sorarsanız Bakanlığı adaletli yönetiyormuş. Adaletten bahseden Bakan Çavuşoğlu'nun gözden kaçırdığı bir şey var: Bu mesleğe otuz-kırk yılını vermiş, kendini yetiştirmiş onlarca büyükelçinin tamamen subjektif değerlendirmeler ve adam kayırma yöntemiyle yıllardır dış tayine gönderilmemesinin insani boyutunun yanında çok ciddi bir hukuki boyutu da bulunmakta. Bağımsız ve tarafsız yargının hâkim olacağı gelmekte olan yeni dönemde başka tüm haksızlıklar gibi bu keyfî atamaların da hesabı sorulacaktır” dedi.ü

"İktidar değişikliğiyle ilk kararnamede döneceğinizi bilerek bu görevlere talip olun"

Konuşmasında siyasi atamaların tümünün iktidar değişiminde geri çekileceğinin de altını çizen Çakırözer, “Yeni atama listesinde kendine yer beğenmeye çalışan AKP'den eski milletvekilleri ve saray bürokratları varsa onlara da bir çift sözümüz var: Çok hevesli olmayın!. Sanmayın ki kapağı atmak için gideceğiniz yerde rahat olacaksınız. İktidar değişikliğiyle ilk kararnamede döneceğinizi bilerek bu görevlere talip olun ya da baştan ‘Teşekkür ederim, istemem” diye konuştu.

23 ismi tek tek saydı

Çakırözer konuşmasında Dışişleri Bakanlığı dışından atanan isimleri de şöyle sıraladı:

“Derya Örs - İran; İrfan Neziroğlu - Sudan; Mehmet Güllüoğlu - Tanzanya; Hamit Ersoy - Brunei; Kenan Yılmaz -Libya; Mehmet Yılmaz - Somali; Aşkın Asan - Endonezya; Ahmet Kavas, - Senegal; Cahit Bağcı - Azerbaycan; Tülin Kara - Makedonya; Ayşe Hilal Sayan - Kuveyt; Ayşe Usluer - Umman; Mahinur Özdemir Göktaş - Cezayir; Lütfullah Göktaş - Vatikan; Mustafa Göksu - Katar; Merve Kavakçı - Malezya; Gülnur Aybet - UNESCO; Kerem Alkin - OECD; Ozan Ceyhun - Avusturya; Abdulkadir Emin Önen - Çin; Şaban Dişli - Hollanda; Egemen Bağış - Çek Cumhuriyeti; Murat Mercan – ABD.”