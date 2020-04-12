CHP'li Burcu Köksal'dan infaz düzenlemesine tepki: Saraya bağladığınız, yandaşı koruyup muhalifleri sopa olarak kullandığınız bu anlayışınız batsın

TBMM Genel Kurul'da AKP'li milletvekillerine seslenen CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan 3 harbiyeli öğrenci Nagehan Yavuz, Şuheda Sena Öğütalan ve Nimet Ecem Gönüllü’nün fotoğrafını göstererek Ceza İnfaz Yasasında değişiklik öngören yasa tasarısını eleştirdi.

Çocuk istismarcıları ve cinayet işleyenlerin infaz düzenlemesinden faydalanacağını söyleyen Köksal, komutanlarının ‘terör saldırısı var’ diyerek 15 Temmuz'da sokağa çıkardığı, 3 harbiyeli kız öğrencinin düzenlemeden faydalanamayacağını hatırlattı.

İnfaz düzenlemesinden düşünceleri nedeniyle cezaevinde bulunan muhaliflerin yararlanamayacağını belirten Köksal, "İşinze gelenleri yararlandırıyorsunuz gelmeyenleri dışında tutuyorsunuz. İşte adalet anlayışınız da bu. Saraya bağladığınız, yandaşı koruyup muhalifleri sopa olarak kullandığınız adaletiniz, ısmarlama yasalarla Meclis'i çalıştırıp vatandaşın feryadına kulak tıkadığınız bu anlayışınız batsın" diye konuştu.