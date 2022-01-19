CHP'li Bulut'tan Bakan Koca'ya soru: Sürü bağışıklığı mı uygulanmaktadır?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı. Bulut, “Bütün ülkeler tedbirlerini artırırken sağlığımız Sağlık Bakanlığı’na değil, Allah’a emanet” dedi.

Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde "PCR testi kaldırılarak Omicron varyantının daha az ölümcül olması gersoru nekçesiyle sürü bağışıklığı mı uygulanmaktadır?" diye sordu.

Bulut, aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Bulut, Türkiye'de Omicron varyantıyla birlikte yeni vaka rekorları kırıldığını, ancak Bilim Kurulu’nun artan vakalara karşı önlem almak yerine önlemleri esnettiğini belirtti. Bulut, aşılama hızının yavaş olduğunu, üç doz aşılama oranının yüzde 37,86’da kaldığını, yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 80’e ulaştığını, bunlara rağmen Sağlık Bakanlığı’nın hastalık yok gibi salgını adeta akışına bıraktığını savundu.

Bulut, önergesinde Bakan Koca’ya şu soruları sordu:

“Bakanlığınız pandemiyle mücadelede algoritmasına hızlı antijen testlerini ekleyecek midir? Ne zaman ekleyecektir?

Şimdiye kadar hızlı antijen testinin uygulamaya konulmamasının gerekçesi nedir?

PCR testi kaldırılarak Omicron varyantının daha az ölümcül olması gerekçesiyle sürü bağışıklığı mı uygulanmaktadır?

Ölüm sayılarını artıracak ve sağlık sistemine etkisiyle iş yükünü artıracak olan bu düzenlemenin bilimsel dayanağı nedir?

Bilim Kurulu hangi bilimsel gerekçeye dayanarak PCR test zorunluluğunun kaldırılmasına karar vermiştir?

Aşısız kişilerden seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda istenen PCR testi zorunluluğunu kaldırıp, üzerinden 24 saat geçmeden genelgenin değiştirilmesinin gerekçesi nedir?

Vakaların pik yaptığı bu dönemde Bakanlığınızın herhangi bir salgın stratejisi planı var mıdır?”