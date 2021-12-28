CHP’li Bulut: Bizleri sindireceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar, susmayacağız

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) hakkında suç duyurusunda bulunmasına; “Yetimin hakkını soruyoruz, vatandaşın ödediği vergilerin nereye harcandığını soruyoruz. Eğer bu suç duyurularıyla, mahkemelerle bizleri sindireceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar, susmayacağız” tepkisini gösterdi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, BDDK’nın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Bulut şunları söyledi:

“BDDK hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Neden? Çünkü biz soru soruyoruz. Yetimin hakkını soruyoruz, vatandaşın ödediği vergilerin nereye harcandığını soruyoruz. Eğer bu suç duyurularıyla, mahkemelerle bizleri sindireceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar, susmayacağız. Siz uzunca bir süre faiz sebeptir dediniz ve her gün bile isteye faiz oranlarını düşürerek kurun yukarı çıkmasına sebep oldunuz ve bunu alenen yaptınız. Vatandaşı bile isteye fakirleştirdiniz. Sonra bir an ne olduysa, bundan vazgeçtiniz, bu sefer de faizi 10 derecek arttırdınız ve dövize bağladınız. O gecede 9 milyar dolar, dolar hareketi oldu. Büyük miktarda satışlar oldu en yüksek kurdan ve düşük kurdan da satın alımları oldu. Bizim sorduğumuz bunu daha önce kimler biliyordu ve o günün ertesine de devlet bankaları Türk lirasını öven reklamlar yayınladı.

Dün Türk lirasını pula çevirenler hemen ertesinde doların düşmesine sebep olanlar bu politikalarını kimlerle paylaşıyorlar, bu reklamı kimle biliyor. Eğer bir reklam yapılıyorsa onun öncesi vardır, hazırlık vardır. Buradan şu çıkıyor ortaya, vatandaşımız soruyor aslında bunu; doların bu yükselişinden kimler haberdar, doların düşürüleceğinden kimler haberdar. O gün doları satın alan kimdi ya da satan kimdi? Bunların hesabının bir an önce verilmesi gerekiyor. Kamu reklamları da bu olayların daha önce de haberdar olunduğunu göstergesi, itirazımız ve sorduğumuz soru budur. İsteğimiz dolar alışların ve satışları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmasıdır.”