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CHP'li Bülent Tezcan: Torununa mandalina alamadan dönen teyzemizin feryadı, sizin yakanızı bırakmayacak

"Pazar yerine gidin, pazar yerine, burada konuşmayın"

22 Ocak 2022 10:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Meclis'te yaptığı konuşmada ekonomik krizi pazardan torununa mandalina alamadan dönen 75 yaşındaki kadının sözleriyle anlattı. Tezcan, "Pazar yerine gidin, pazar yerine, burada konuşmayın.  '6 lira olmuş mandalina, torunuma mandalina alamadan dönüyorum’ diyen teyzemizin feryadı, bu dünyada da ahirette de yakanızı bırakmayacak sizin" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Bülent Tezcan, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Tezcan Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Pazar yerine gidin, pazar yerine, burada konuşmayın. 75 yaşında bir teyzemiz; görüntüleri var. Dedi ki: ‘Çocuğum, mandalina almaya geldim, gelirken torunum ‘Mandalina al.’ dedi. 6 lira olmuş, ‘6 milyon’ diyor o kendi diliyle. 'Mandalina, torunuma mandalina alamadan dönüyorum.’ Poşeti gösterdi, ‘Torunuma mandalina alamadan dönüyorum’ diyor. İşte, o torununa mandalina alamadan dönen teyzemizin, anamızın feryadı, bu dünyada da ahirette de yakanızı bırakmayacak sizin."

Bülent TezcanCHPTBMMtonununa mandalina alamayan teyzeekonomik kriz

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