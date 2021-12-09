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CHP'li Bülent Tezcan'dan Soylu'ya: Bu nasıl Bakanlık?

"Bir tek mazlumların ve masumların yolu sana düşmez"

09 Aralık 2021 08:56

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Bakan Süleyman Soylu'ya  "Uyuşturucu satan seni ziyaret eder, pudra şekeri çeken sana uğrar, Thodex vurguncusunun yolu sana düşer, mezarlık basan seni ziyaret eder, mafya lideri seni işaret eder. Sayın Bakan, bir tek mazlumların ve masumların yolu sana düşmez. Bu nasıl Bakanlık ?" diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Konuşmasında İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik şunları söyledi:

"Uyuşturucu satan seni ziyaret eder, pudra şekeri çeken sana uğrar, Thodex vurguncusunun yolu sana düşer, mezarlık basan seni ziyaret eder, mafya lideri seni işaret eder. Sayın Bakan, bir tek mazlumların ve masumların yolu sana düşmez. Bu nasıl Bakanlık ? Biz bu bütçeyi sana emanet etmeyeceğiz, edemeyiz." 

Bülent Tezcanİçişleri BakanlığıSüleyman Soylu

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