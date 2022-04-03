CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Benim için şarkı yazdırıyorsun, bana mı yürüyorsun?

Sıklıkla şiddetli tartışmalar sahne olan Bolu Belediye Meclisi'nde CHPli Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, AKP'li meclis üyesi Burak Balaban'a "Benim için şarkı yazdırıyorsun, bana mı yürüyorsun?" sözleri sosyal medya da gündem oldu.

Bolu Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Tanju Özcan ile AKP'li üyeler arasında tartışma yaşandı. Özcan, "Şaptan olmaz şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker. Bu şiir sayın cumhurbaşkanından öğrendim. Size ‘geri zekalı’ demek istemiyorum hakaret olur sadece zeka yoksunu olara hitap etmek istiyorum. Ne de olsa hakaret sayılmıyor." ifadelerini kullandı.

AKP'li meclis üyesi Burak Balaban'ın sıklıkla sözünü kesmesi üzerine Özcan," Burak bey sözümü kesme.Sen diye hitap etme. Şehrin seçilmiş belediye başkanı olduğumu hep hatırla. Benim için şarkılar yapıyorsun biliyorum. Nereye varmak istemektesin. Sanatçı tutmuş bana şarkı yaptırmış. Arkadaşım sen bana yürüyor musun başka bir derdin mi var. Güzel olmuş birgün de mehtapta gitarınla bizim evin önüne gelip söyleseydin" dedi.