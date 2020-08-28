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CHP'li belediyeye haciz ve zorla tahliye kararı

Hacizin bildirimde bulunulmadan yapıldığı belirtildi

28 Ağustos 2020 08:54

Samsun’da 31 Mart 2020 yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Atakum Belediyesi eski yönetimin borçları nedeniyle haciz işlemi ile karşı karşıya kaldı. CHP’li Atakum Belediyesi'nde sosyal tesislerdeki kent mobilyaları ve yapılara AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından el konuldu. 

Samsun’da CHP’li Atakum Belediyesi’ne aynı gün içinde hem önceki AKP’li yönetimin borçları nedeniyle haciz uygulandı hem de arazi devri sonrası tahliye işlemlerinin sürdürdüğü sosyal tesislerdeki kent mobilyaları ve yapılara AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bildirimde bulunulmadan el konuldu.

dinilen bilgilere göre, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen öncesinde belediyeye 46 gün içinde 37,5 ton löp et satışı yapan alacaklı firmanın avukatı, icra memurları eşliğinde Atakum Belediyesi’ne geldi.

Personel tarafından kullanılan çay ocağındaki çay kazanı, bilgisayar, monitör, klavye, mouse ve yazıcıya da haciz koyan icra memurları tutanak oluşturduktan sonra belediyeden ayrıldı.

Vinç, kamyon, TIR ve iş makineleri ile birlikte gün içerisinde Yalı Kafe’ye gelen Büyükşehir ekipleri, tesiste Atakum Belediyesi’ne ait olan demirbaş malzemelere el koydu. Tesisteki 15 adet kamelya, serender, ahşap ve çelik konstrüksiyon yapılar iş makineleriyle söküldü. Atakum Belediyesi yetkililerinin, tahliye işlemlerine devam edildiği ve kısa süre içerisinde tamamlanacağını aktarmalarına karşın Samsun Büyükşehir ekipleri; tesisteki Atakum Belediyesi’ne ait demirbaşlara el koydu. Vinçlerle yerlerinden sökülen kamelya ve diğer kent mobilyalarının kamyona yüklenerek Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin deposuna taşındığı öğrenildi.

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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