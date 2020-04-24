CHP'li belediyelerden bu kez de '23 Nisan' düeti

CHP'li belediyelerden sosyal medya da bu kez de '23 Nisan' düeti...

Daha önce Cumhuriyetin 96. yılını Twitter'da birbirini etiketleyerek kutlayan ve bir nevi '29 Ekim' düeti yapan CHP'li belediyeler, bu kez o düetin bir benzerini 100. yılı kutlanan 23 Nisan'da yaptı.

Her belediye, sosyal medya hesabından 'Güzel Günler Göreceğiz' ve 23 Nisan şarkılarından bir söz yazdı ve bir sonraki sözü yazacak belediyeyi etiketledi. Böylece şarkı devam ettirildi.

Tüm bu tweetlerde tek bir videoda toplandı ve söz konusu şarkılar videonun arka fonunda duyuldu.