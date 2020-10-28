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CHP'li Bekaroğlu: Yargılanacaksınız, bağımsız ve tarafsız yargıçların karşısına çıkacaksınız

28 Ekim 2020 09:30

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 2021 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP'liler ile yaşadığı tartışma üzerine "Yargılanacaksınız" dedi. 

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporlarının görüşüldüğü komisyonda CHP, HDP ve İYİ Partili milletvekillerinin bütçe görüşmelerinin Meclis TV’den canlı olarak yayınlanması talebi reddedildi. Yaşan canlı yayın tartışmasının yanı sıra muhalefet partileri bütçenin sunulmasında usullere uyulmadığı, bütçeyle ilgili dökümanların komisyona sunulmadığı belirtildi. 

Komisyonda söz alan Bekaroğlu, AKP'li vekillerle tartıştı. 

Tartışma sırasında AKP'lilere "Yargılanacaksınız" diyen Bekaroğlu, "O yargıçlar sizin atadığınız yargıçlar olmayacak. Bağımsız ve tarafsız yargıçlar olacak. Onların karşısına çıkacaksınız" diye konuştu. 

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