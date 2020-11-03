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CHP'li Bekaroğlu'ndan Türkan Şoray'ı hedef alan AKP'li Çamlı'ya: Bu nasıl bir seviye, böyle bir şey yoktu bu ülkede!

"Böyle bir şey yoktu bu ülkede"

03 Kasım 2020 09:49

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Türkan Şoray'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. 

Çamlı'nın Şoray hakkındaki sözlerini okuyan Bekaroğlu, "Bu ne arkadaşlar, bu nasıl bir seviye, nasıl bir anlayış. Bu nedir ya, böyle bir şey yoktu bu ülkede" dedi. 

Ne olmuştu?

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirten ve "Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım" diyen sanatçı Türkan Şoray'ı hedef almış. Şoray için "Çamuriyetçi, HDPKK'cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti" demişti. 

 

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