CHP'li Bayır'dan liman tepkisi: Sevsinler sizin milliyetçiliğinizi

Meclis'te dün görüşülerek kabul edilen, limanların işletme sürelerini ihalesiz 49 yıllığına uzatan kanun teklifi görüşmelerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, ‘’Bu limanlar size dedelerinizden kalmadı, bu bir miras değil. Halkın malı onlar. Katarlıya, 5'li çeteye, yandaşa, ihaleye çıkmadan, Anayasa'ya aykırı bir biçimde peşkeş çekemezsiniz. Bunu yaparsanız ben size sadece ve sadece şunu söylerim. Sevsinler sizin milliyetçiliğinizi’’ dedi.

Bayır, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 6'ncı maddesi üzerine söz aldı. Bayır, ‘’İçimizi acıtan bir başka durum da şu. Katarlı sadece limanı almıyor, İstanbul'da arazi kapatmıyor. Dün Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanan Süper Kupa finali bile Katar'da oynanıyor. Katar, ‘Parayı veririm, düdüğü çalarım. Senin kupa maçını bile ben senin kendi ülkende sana seyrettirmem. Ancak, televizyondan seyredersin ama ben Katar'da, Katarlılara seyrettiririm’ diyor. Her şeyin çözümü para olmamalı’’ dedi.

"Ne zaman elektrik kelimesini ağzıma alsam kulaklarımda yoğun bir çınlama oluyor"