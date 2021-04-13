CHP'li başkandan "128 milyar dolar nerede?" pankartını kaldıran polise: Sormak suç mu?

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "128 milyar dolar nerede" pankartını kaldıran polislere "128 milyar doları sormak suç mu?" dedi.

CHP Niğde İl Başkanlığı binasına asılan "128 milyar dolar nerede" pankartı, polisler tarafından kaldırıldı.

Polisin savcılık tarafından el koyma kararına sunması üzerine CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "128 milyar doları sormak suç mu?" dedi.