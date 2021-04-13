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CHP'li başkandan "128 milyar dolar nerede?" pankartını kaldıran polise: Sormak suç mu?

"Türk milleti adına sorduk, sormaya da devam edeceğiz"

13 Nisan 2021 20:20

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "128 milyar dolar nerede" pankartını kaldıran polislere "128 milyar doları sormak suç mu?" dedi. 

CHP Niğde İl Başkanlığı binasına asılan "128 milyar dolar nerede" pankartı, polisler tarafından kaldırıldı. 

Polisin savcılık tarafından el koyma kararına sunması üzerine CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "128 milyar doları sormak suç mu?" dedi. 

Ardından polisler il başkanlığı binasının balkonunda asılı olan pankartı kaldırırken Adem, "Sevgili arkadaşım, sizi de yoracağız ama biz bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Maalesef Türkiye'de 128 milyar doları sormak suç oluyor. Yazık, bütün Türk milleti adına sorduk, sormaya da devam edeceğiz. 128 milyar dolar nerede?" diye konuştu. 

Kaynak: ANKA

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