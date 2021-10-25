CHP'li Başarır: Yalova Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davası, Yalova’nın Ergenekon'u, Balyoz'udur, baş aktörü Süleyman Soylu’dur

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yalova Belediyesi’ne yönelik zimmete para geçirme ve yolsuzluk davasına ilişkin, “Biz, başından beri bu davanın bir kumpas davası olduğunu söyledik. Bu dava, Yalova’nın Ergenekon, Balyoz davasıdır” dedi.

Ali Mahir Başarır, partisinin Yalova il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve dava kapsamında 19 ayın ardından tahliye edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Başarır, mahkemeye bilirkişi raporunun sunulduğunu, bu raporda Salman ve Güleç’in suçsuzluğunun kanıtlandığını kaydetti.

Yaklaşık 150 sayfalık rapor hakkında bilgi veren Başarır, “Biz, başından beri bu davanın bir kumpas davası olduğunu söyledik. Bu dava, Yalova’nın Ergenekon, Balyoz davasıdır. Bu bir kumpas davasıdır. Kumpasın baş aktörü Süleyman Soylu’dur. Yardımcıları AKP’nin il başkanıdır ve bu çirkin senaryoyu 20 aydır ilmik ilmik işleyerek ortaya koymak istiyorlar” dedi.