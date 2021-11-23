CHP'li Başarır ve Bakan Soylu arasında tartışma: "Cumhuriyet tarihinde senin gibisi gelmedi; ucuz kabadayı seni”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intiharı ile ilgili sorular sordu. Soylu’nun karşılık vermesi üzerine gerginlik çıktı. Başarır, “Kanunsuzsun. Yakışmıyorsun bu ülkeye. Sen de bu ülkenin yüz karasısın. Cumhuriyet tarihinde senin gibisi gelmedi. Ucuz kabadayı seni” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Dünkü görüşmeler sırasında Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intiharını gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

“Sayın Bakanı, İçişleri Bakanlığı’nı yıpratmak isteyecek son parti CHP’dir. Benim ülkemde gencecik bir emniyet müdürü, Silivri Emniyet Müdürü intihar etti. İddia neydi? Sayın Bakanın oğlu, bir gece yarısı, bir şüphelinin bırakılması için baskı yapmasıydı. Güvenlik müdürünüzün arama kayıtlarının çıkmasıydı. Sayın Bakan bununla ilgili hesap verdiniz mi? Yazık değil mi?”

"Soylu, sakinleşmesi için bürokratlar tarafından salondan çıkarıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun karşılık vermesi üzerine Başarır, şöyle konuştu:

“Bana laf atmayın, Sayın Bakan. Bunlara cevap verin… Sayın Bakan laf atmayın, haddinizi bilin. Sesimi yükseltirim size. Haddinizi bilin. Laf atmayın. Terbiyesiz sensin. Kanunsuzsun. Hadi oradan. Yakışmıyorsun sen bu ülkeye. Yalan mı? Yazık. Sen de bu ülkenin yüz karasısın. Cumhuriyet tarihinde senin gibisi gelmedi. Ayıp, yüzün kızarmıyor senin. Sensin yalancı. Ucuz kabadayı seni.”

Soylu, tartışmalar sırasında; “Ben altı yıldır ilk kez böyle bir bütçe görüyorum. Bunun sebebi de Engin Özkoç’tur. Talimatı da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan almıştır” dedi. Soylu, CHP’li Başarır’a yönelik de “Sen zehirli bir yılansın” dedi.

Anka Haber Ajnası'nda yer alan habere göre Soylu, bu sözlerin üzerine sakinleşmesi için bürokratlar tarafından salondan çıkarıldı.

Komisyon çalışmalarına ara verildi.