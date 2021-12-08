CHP'li Başarır: Süleyman Soylu hesap verecek, yok öyle ucuz kabadayılık; yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğiz

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönerek "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına neden bindiniz?" dedi. Soylu da Aydın'a "Yalan söylüyorsun" diyerek yanıt verdi. Sözlü atışmanın ardından ayağa kalkan milletvekilleri arasında önce sözlü, sonra yumruklu kavga çıktı. TELE1'de Zeynel Lüle'nin sunduğu 'Gerçeğin İzinde' programında TBMM'de çıkan kavgayı değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Süleyman Soylu hesap verecek. Öyle yok ucuz kabadayılık. Yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğiz" dedi.

"Bugün Süleyman Soylu'nun bütçesi konuşuluyor. Süleyman Soylu parlamentoya provokasyon için geliyor" diyen Başarır, "Süleyman Soylu bu ülkeye ve parlamentoya hiç yakışmıyor. Kimseye hakaret edemez. Artık gerçekten bir suç işleri bakanı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Başarır şunları söyledi;

"Yeri ve zamanı geldiğinde hani 'kimle hesaplaşacaksınız, kimle helalleşeceksiniz' diyor ya. Onunla en ağır şekilde hesaplaşacağız. Ölen Silivri Emniyet Müdürü'nün, oğlunun yaptıklarının, bu uyuşturucu baronlarıyla olan ilişkilerin, hepsinin hesabını burnundan fitil fitil getireceğiz. Süleyman Soylu hesap verecek bu ülkede. Öyle yok ucuz kabadayılık. En ağır şekilde hesap verecek söz veriyorum."

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