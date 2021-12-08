T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Başarır: Süleyman Soylu hesap verecek, yok öyle ucuz kabadayılık; yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğiz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de çıkan kavgayı değerlendirdi

08 Aralık 2021 14:53

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönerek "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına neden bindiniz?" dedi. Soylu da Aydın'a "Yalan söylüyorsun" diyerek yanıt verdi. Sözlü atışmanın ardından ayağa kalkan milletvekilleri arasında önce sözlü, sonra yumruklu kavga çıktı. TELE1'de Zeynel Lüle'nin sunduğu 'Gerçeğin İzinde' programında TBMM'de çıkan kavgayı değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Süleyman Soylu hesap verecek. Öyle yok ucuz kabadayılık. Yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğiz" dedi. 

"Bugün Süleyman Soylu'nun bütçesi konuşuluyor. Süleyman Soylu parlamentoya provokasyon için geliyor" diyen Başarır, "Süleyman Soylu bu ülkeye ve parlamentoya hiç yakışmıyor. Kimseye hakaret edemez. Artık gerçekten bir suç işleri bakanı olmuştur" ifadelerini kullandı. 

Başarır şunları söyledi; 

"Yeri ve zamanı geldiğinde hani 'kimle hesaplaşacaksınız, kimle helalleşeceksiniz' diyor ya. Onunla en ağır şekilde hesaplaşacağız. Ölen Silivri Emniyet Müdürü'nün, oğlunun yaptıklarının, bu uyuşturucu baronlarıyla olan ilişkilerin, hepsinin hesabını burnundan fitil fitil getireceğiz. Süleyman Soylu hesap verecek bu ülkede. Öyle yok ucuz kabadayılık. En ağır şekilde hesap verecek söz veriyorum."

TIKLAYIN - TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı

ali mahir başarırchpsüleyman soylutbmmkavga

Diğer Videolar

Sarıgül'ün, ilçe başkanına 'kızdığı' video sosyal medyanın gündeminde; "Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?"

Tunceli'de çatıda biriken karlar çığ gibi düştü

Elektrik arıza ekibi, trafodaki patlamadan saniyelerle kurtuldu

Üzüm bağına düşen pelikan donmak üzereyken kurtarıldı

Yamaç paraşütüne misinanın dolandığı anlar kamerada

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24