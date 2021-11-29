CHP’li Başarır: Soylu, “Bu ülkenin başına bir daha Tayyip Erdoğan gelmez” demiş, inşallah gelmez!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Süleyman Soylu: 'Bu ülkenin başına bir daha Tayyip Erdoğan gelmez.' demiş. İnşallah gelmez! Anlaşılan bütçe konuşmasından sonra Soylu’da doğru yolu buldu" yorumunu yaptı.

Halk TV yayınına katılan Başarır, “Soylu, ‘Bu ülkenin başına bir daha Tayyip Erdoğan gelmez.’ demiş. Doğru söylüyor. Onun gibisi gelmez. Allah böyle bir felaketi de biraz daha getirmesin. Bizi, sabrımızı 19 yıl boyunca sınadı. Gerçekten sabırlı bir toplummuş bu. Hele hele onu söyleyen zatı hiç getirmesin." dedi.