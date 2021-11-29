T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP’li Başarır: Soylu, “Bu ülkenin başına bir daha Tayyip Erdoğan gelmez” demiş, inşallah gelmez!

"Anlaşılan bütçe konuşmasından sonra Soylu’da doğru yolu buldu"

29 Kasım 2021 18:05

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Süleyman Soylu: 'Bu ülkenin başına bir daha Tayyip Erdoğan gelmez.' demiş. İnşallah gelmez! Anlaşılan bütçe konuşmasından sonra Soylu’da doğru yolu buldu" yorumunu yaptı. 

Halk TV yayınına katılan Başarır, “Soylu, ‘Bu ülkenin başına bir daha Tayyip Erdoğan gelmez.’ demiş. Doğru söylüyor. Onun gibisi gelmez. Allah böyle bir felaketi de biraz daha getirmesin. Bizi, sabrımızı 19 yıl boyunca sınadı. Gerçekten sabırlı bir toplummuş bu. Hele hele onu söyleyen zatı hiç getirmesin." dedi.

 

CHPAli Mahir BaşarırSüleyman Soylu

Diğer Videolar

Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi; sarma yaptı

CHP'li Bulut'tan Bakan Koca'ya soru: Sürü bağışıklığı mı uygulanmaktadır?

Kar nedeniyle kapanan İstanbul-Ankara otoyolu havadan görüntülendi

İzmirli balıkçı: Para yok, halk sefalet içinde, gramla veya taneyle balık alıyorlar

İmamoğlu: 'Ey halkımız, sizin metroyla ve 300 tane yeni otobüsle buluşmanızı engelliyorlar' diye her yere yazacağız

Gazeteciler Sendikası'ndan BBC grevi paylaşımı: Poyraz hız kesmiyor, biz de

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24