CHP'li Başarır'dan Peker'in iddialarında adı geçen Esat Toklu'nun Danıştay üyeliğine atanmasına tepki: Bu atama yargının yüz karasıdır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun, Danıştay üyeliğine seçilmesini eleştirdi. Başarır, "İdarenin hukuka zorlanmasında en üst kurum olan Danıştay’a böyle bir atamanın yapılması yargının yeni bir yüz karasıdır" dedi.

Daha önce Esat Toklu’nun, Togo Kuleleri’ni yapan firma sahibinin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile olan davasından hemen önce doğum gününe katıldığını ifade eden CHP’li Başarır, “Bir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı’nın çok önemli bir davadan önce taraflardan birinin doğum gününe katılmasının ne kadar yanlış olduğunu ve bu durumun hukuk güvenliğini zedelediğini sosyal medya hesabından yayınladığım video ile duyurmuştum ancak gelin görün ki hakkında soruşturma başlatılması gerekirken Danıştay üyeliği ile ödüllendirdiler. Hukuk güvenliğini, eşitliği, temel hukuk normlarını zedeleyen bir kişinin ülkenin en büyük hukuki kurumlarından olan Danıştay Üyeliği’ne seçilmesi açıkça ülkede hukukun ayaklar altına alındığının göstergesidir” dedi.

"Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkisi olan Esat Toklu’yu ödüllendirdiler"

CHP’li Başarır, “Nasıl Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkış yasağını kaldırana ve malvarlığı üzerindeki tedbiri kaldırana ödüllendirme yapıldıysa şimdi de temel hukuk normlarını ayaklar altına alan ve Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkisi olan Esat Toklu’yu ödüllendirdiler. İdarenin hukuka zorlanmasında en üst kurum olan Danıştay’a böyle bir atamanın yapılması yargının yeni bir yüz karasıdır. İlk seçimlerde sarayın adaletini yıkıp halkın adaletinin tecelli etmesini sağlayacağız” Sözlerini dile getirdi.