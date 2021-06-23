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CHP'li Başarır paylaştı: Korkmaz Karaca, Sezgin Baran Korkmaz için çocuklara teşekkür ettiriyor

"Devlet, okul yapamıyor; kara para aklayan bir şahıs ise okul yapma sözü veriyor. Pislik, Saray’ın içinde!" 

23 Haziran 2021 20:24

T24 Video Haber Merkezi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ve AKP MKYK Üyesi Korkmaz Karaca'nın çocuklara, hakkında kara para aklama suçlaması olan, firari iş insan Sezgin Barıan Korkmaz’a teşekkür ettirdiği bir video paylaştı. 

Başarır paylaşımına, "Devlet, okul yapamıyor; kara para aklayan bir şahıs ise okul yapma sözü veriyor. Pislik, Saray’ın içinde!"  notunu düştü. 

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Twitter'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Namusun varsa, Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana" dedi. Peker, hakkındaki kara para aklama iddiaları nedeniyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Karaca'ya Audi marka araba hediye ettiğini iddia etti. 

TIKLAYIN - Sedat Peker'den Soylu'ya: Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana; Sezgin Baran Korkmaz'ın hediye ettiği arabayı kullanıyordu

Ali Mahir BaşarırSezgin Barıan KorkmazKorkmaz Karaca

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