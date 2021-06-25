CHP’li Başarır: Paramount Otel, AKP'nin sosyal dinlenme tesisi mi?

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, kara para aklama iddiası ile yargılanan Sezgin Baran Korkmaz ve ilişkileri hakkında TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı. CHP’li Başarır: ‘’Paramount Otel, AKP’nin sosyal dinlenme tesisleri mi? Eski Başbakan orada, bürokratlar orada. Bu adamların, orada ne işi var? Bu kirli otelde ne işi var?" dedi.

Son dönemde Meclis’e gelen yargı paketlerine rağmen, yargıda değişen bir şey olmadığını, yargıya güvenin kalmadığını belirten CHP’li Başarır: ‘’Yargı, 84 milyonu mutlu edebiliyor mu? Çok tartışılır. Ben savcıları, hakimleri, yargıçları hiçbir zaman için eleştirmek, bir yere koymak istemem. Çünkü, yasamayı eleştirebilirsin, yürütmeyi eleştirebilirsin ama yargı bambaşka bir yerde olmalı. Çünkü onlar bir hakkı teslim ediyor. Haklıya, haksıza karar veriyor ama burada dünyanın en iyi yasalarını yapalım, en iyi kanunlarını çıkartalım, ortak beraber çıkartalım; biz bu yargıçların fikirlerini hür, düşüncelerini hür, kendilerini hür bırakmadığımız sürece sonuç alamayız. Üç ay biz neyi konuşacağız biliyor musunuz? Avusturya Mahkemesi’ni konuşacağız. Bir kara paracıyı, bir dolandırıcıyı, bir sahtekarı konuşacağız. Bunları ben demiyorum MASAK diyor. 91 sayfalık MASAK raporu diyor, ben demiyorum. Amerika mı yargılayacak, Türkiye mi yargılayacak? Adam elimizdeydi, avucumuzdaydı. Şimdi ise bunu Avusturya’dan almaya çalışıyoruz. Bu ülkede hiçbir dosyaya bakmayalım ama Sezgin Baran Korkmaz’ın dosyasına bakın; yüzünüz kızarır" diye konuştu.

"İçinizde çok kirlenmiş insanlar var, burnuna kadar pisliğe batmış insanlar var"

Paramount Otel’de AKP’li çoğu ismin kaldığını ifade eden CHP’li Başarır şöyle konuştu:

‘’Paramount Otel, AKP’nin sosyal dinlenme tesisleri mi? Eski Başbakan orada, bürokratlar orada. Bu adamların, orada ne işi var? Bu kirli otelde ne işi var? Biz ise bunu sorgulayamıyoruz. AKP MKYK Üyesi Korkmaz Karaca, bir iddiaya göre; Sezgin Baran Korkmaz’tan 4 milyon dolar değerindeki bir aracı almış. Bugün gazeteci Saygı Öztürk sormuş. Saray’ın danışmanı da evet demiş, aracım bozuldu, 3 ay kullandım. Saray’da araç yok mu? Bir sürü var. Fakat hala bir savcı buna soruşturma açmıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın Beylerbeyi’nde kiraladığı yalıda Korkmaz Karaca’nın odası var. 4 milyonluk aracı var. Bu adam, cumhurbaşkanının danışmanı. Bunları bir savcı soruşturmazsa nasıl olacak? Genel olarak konuşmuyorum; içinizde maaşıyla geçinen, çocuklarına helal lokma veren arkadaşlarım var ben biliyorum. Hepiniz, hırsızsınız gibi lafları da ben kabul etmiyorum ama içinizde çok kirlenmiş insanlar var, burnuna kadar pisliğe batmış insanlar var.’’

‘’5 Kasım’da MASAK diyor ki ben raporu hazırlıyorum. Bir görüş yazısı bildiriyor. Dönemin Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, bunu bir rapormuş gibi, Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuruyor, mal varlığındaki tedbirlerin hepsi kalkıyor. İrfan Fidan, Cumhuriyet Başsavcısı, yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyor. Sonra, 20 Ocak’ta MASAK raporu geliyor ve 310 milyon dolarlık kara para aklanmış, dolandırıcılık, sahtecilik işlemleri yapılmış. Bu iki isimden biri Adalet Bakan Yardımcısı, diğeri Anayasa Mahkemesi Üyesi. Bundan büyük bir utanç olabilir mi? Sezgin Baran Korkmaz elimizdeydi, bugün burada olsaydı; Anayasa madde 38 çok net, Amerika’ya vermeyecektik.’’

‘’Biz de daha çok varsa, Sezgin Baran Korkmaz ile bir tek ilişkisini koyarsınız ortaya. Bizim hakkımızda böyle bir iddia varsa, zaten savcılar sektirmeden yargılıyor, siz de olan pislikleri sorgulamıyorlar. MASAK raporunu, Maliye Bakanlığı’nın memurları hazırladı. Bu rapor, dolandırıcılık, kara para var diyor. Korkmaz Karaca, bu adamın arabasına bindiğini itiraf ediyor. Bunu soruşturacak bir savcı yok mu? Rüşvet var, yolsuzluk var, zimmet var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapmadığı şeyleri anlatıyorsunuz ama tek farkımız var biz yolsuzluk, hırsızlık yapmayız. Bunu kesinlikle bilin. MASAK raporu sizi suçluyor, sizi rezil ediyor ‘’