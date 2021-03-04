CHP'li Başarır, Mersin'in sorunlarını anlatırken AKP sıralarından yükselen "Ağlama" seslerine böyle yanıt verdi

TBMM Genel Kurulu’nda Mersin ve ülke genelindeki esnafın, işçinin, emeklinin ve çiftçinin yaşadığı ekonomik krizle ilgili konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Mersin'e yapılan yatırım sıfır. Mersin-Antalya otoyolunu bitirmediniz. Aksaray mersin demiryolu bağlantısını yapmadınız. Kazanlı sahil projesini yapmadınız. Peki, 19 yılda ne oldu? Bir sürü fabrika kapandı. Ama bir tek fabrika açılmadı” sözlerini dile getirdi. Başarır, kendisi için "Ağlama" ifadesi kullanılınca da kürsüden “Ben bu halk için ağlarım, üzülürüm ama göbeğimi kaşıyarak da burada oturmam” karşılığını verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin milyarlarca borçla belediyeyi devraldığını belirten Başarır, “Bu süreçte milyarlarca borçla belediye devralınmış. Buna rağmen, 750 bin aileye sıcak yemek vermiş. 1,5 milyon maske 90 bin sağlık seti dağıtmış. 200 bine yakın erzak dağıtmış. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı İzmir’e su verdim demesini neyle açıklayabiliriz. Sanki Bulgaristan’a su vermiş” dedi.

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, bugün TBMM Genel Kurulu’nda Mersin ve ülke genelindeki esnafın, işçinin, emeklinin ve çiftçinin yaşadığı ekonomik krizle ilgili gündem dışı konuşma yaptı. Başarır şunları söyledi;

"Çay bardağında yağ, 5 liralık et, 50 kuruşa bayat ekmek"

“Geçen hafta, milletvekili arkadaşlarımızla Anamur’u, Erdemli’yi, Tarsus’u ve Merkez ilçelerimizi gezdik. Çiftçilerimizi, esnafımızı, emeklimizi işsizlerimizi dinledik. Gerçekten ortada çok vahim bir tablo vardı. Muhalefet partisi milletvekili olmama rağmen benim sizin adınıza yüzüm kızardı.

Bakkala gidiyoruz, bir ev hanımı çay bardağında yağ almak zorunda kalıyor. Kasaba gidiyoruz, bir emekli başını öne eğip 5 liralık et almak istiyor. Bakın birileri tavukçudan kemiksiz et alırken, birileri tavuğun kemiğini alıp çocuğuna çorba yapıyor. Fırına gidiyoruz, insanlar 50 kuruş olduğu için bayat ekmek kuyruğuna giriyor. Mersin’de geleceğimiz adına üzüntü duyduk. Neden Mersin bu durumda?”

"Mersin’e tek bir fabrika açılmadı, havalimanı yapılmadı, otoyol yapılmadı"

AKP’nin iktidara geldiğinden beri Türkiye’nin en büyük kargo havalimanlarından biri olacağı söylenen Çukurova havalimanını bitiremediklerini ifade eden CHP’li Başarır, “Mersin Antalya otoyolunu bitirmediniz. Aksaray mersin demiryolu bağlantısını yapmadınız. Kazanlı sahil projesini yapmadınız. Peki, 19 yılda ne oldu? Bir sürü fabrika kapandı. Ama bir tek fabrika açılmadı” sözlerini dile getirdi.

"Köylümüz, ‘Benim derdimle Saray’ın derdi aynı değil’ diyor"

Bir köylünün, kendisine, 80’li yıllarda da ekonomik kriz yaşadığını, 90’lı yıllarda da yaşadığını, 2000’li yıllarda da yaşadığını ifade ettiğini söyleyen CHP’li Başarır, “Köylümüz diyor ki; ‘Olabilir, ekonomik nedenleri tartışabiliriz. Ama beni üzen, Saray’ın, Cumhurbaşkanı’nın, Cumhurbaşkanı evlatlarının, Saray’ın bürokratlarının derdiyle benim derdim aynı değil. Benim derdim açlık, sefalet, boş dolap. Onlar ise çocuklarının parasını nasıl koruyacağız derdinde’ diyor. Bu vicdanları rahatsız ediyor” sözlerini ifade etti.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet ediyor, Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyeleri reddediyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin milyarlarca borçla belediyeyi devraldığını belirten CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu süreçte milyarlarca borçla belediye devralınmış. Buna rağmen, 750 bin aileye sıcak yemek vermiş. 1,5 milyon maske 90 bin sağlık seti dağıtmış. 200 bine yakın erzak dağıtmış. Bir yandan borç ödemiş, bir yandan alt geçit, battı çıktılar dahil köy yolları yapmış. Ama kendinin yapmadığı borcu ödemek için belediye meclisinden 4 kez 250 milyon borçlanma yetkisi istemiş. Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyeleri reddetmiş. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı İzmir’e su verdim demesini neyle açıklayabiliriz. Sanki Bulgaristan’a su vermiş” dedi.

"Ben bu halk için ağlarım, üzülürüm ama göbeğimi kaşıyarak da burada oturmam"

Konuşması esnasında AKP koltuklarından “ağlama” lafı atılması üzerine CHP’li Başarır, “Ben bu halk için ağlarım, üzülürüm ama göbeğimi kaşıyarak da burada oturmam” sözleriyle yapılan sataşmaya tepki gösterdi.

İlgili komisyonda, Hazine’nin, 5’li çetenin yurtdışı kredilerine kefil olunmasının görüşüldüğünü belirten CHP’li Başarır, “Cumhurbaşkanı, CHP’li belediyelerimizin yurtdışından almak istediği kredilere imza atmıyor. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

"Senin sokağa çıkarken yüzünün kızarması lazım"

Konuşmasının son bölümünde tekrar AKP sıralarından laf atılmasın üzerine bu kez CHP’li Başarır, “Ben açlık diyorum, sefalet diyorum, senin sokağa çıkarken yüzünün kızarması lazım. Çaresiz insanlara bak. İnsanlar çay bardağı ile evlerine yağ alıyor. Sen ise saraya yağ çekiyorsun” sözleriyle konuşmasına son verdi.