CHP'li Başarır: Mersin'de Roman çocuklarımızın yüzde 62’si eğitim almıyor

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Gençlik Kolları Başkanı ve İlçe Kadın Kolları Yönetimi ile birlikte Mersin Roman Kadınları ve Eşitlik Derneği Başkanı Birsen Çokgezer’i ve Mersin Roman Derneği’ndeki atölyeyi ziyaret ederek emekçi kadınlarla bir araya geldi.

İktidarın Mersin’deki Roman vatandaşlarla hiçbir şekilde ilgilenmediğini belirten CHP’li Başarır, “Mersin’de Roman vatandaşlarımızdan yaklaşık 1200 müzisyen var ve şu an tamamı bir yıldır işsiz. Geçtiğimiz yıl Mart ayında çektikleri kredileri ödeyemiyorlar. Hemen hemen hiçbirinin evinde çocuklarının uzaktan eğitim alması için internet, tablet ya da bilgisayarı yok. İlkokul 3. Sınıfa gittikleri halde okuma-yazma bilmeyen çocuklarımız var. Mersin ilimizde Roman çocuklarımızın %62’si eğitim almıyor ve %37’si de ilkokul 3. Sınıftan terk. İktidar uzaya gitmekten bahsediyor. Yaşadığımız bu yüzyılda hala bu sorunların var olması anlaşılır gibi değil” dedi.

"Roman vatandaşlarımız kaderlerine terk edilmiş durumda"

Pandemi koşullarının ülkedeki tüm vatandaşları etkilediğini ancak dar gelirli ve Roman vatandaşlarımızı hem iş konusunda hem eğitim konusunda daha da çok olumsuz yönde etkilediğini ifade eden CHP’li Başarır, “Roman vatandaşlarımız adeta kaderlerine terk edilmiş durumda. İktidar sanal gündem oluşturmakla uğraşacağına buradaki işsizliğe bir an önce çözüm bulmalı. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı Roman çocuklarımızın eğitim sorununu gidermeli” sözlerini dile getirdi.