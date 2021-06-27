CHP'li Başarır: Mersin Aydıncık’ta yapılmak istenen yat limanı sebebiyle deniz dolduruluyor, bu karar gözden geçirilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Aydıncık'taki yat limanı inşaatına dair görüntüleri paylaşarak "O bölgede yaşayan fok balıkları var. Bu karar mutlaka gözden geçirilmeli" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, Mersin' Aydıncık'taki yat limanı inşaatının görüntüleri paylaştı. Başarır, videoya şu notu düştü:

"Mersin Aydıncık’ta yapılmak istenen Yat Limanı sebebiyle deniz dolduruluyor. O bölgede yaşayan fok balıkları var. Çevre dernekleri ve halkımız Yat Limanı yapımına karşı değil, ancak Aydıncık’ta daha uygun yerlerin olduğunu belirtiyorlar. Bu karar mutlaka gözden geçirilmeli!"