CHP'li Başarır: LGBTİ+ bireyler toplumun ahlakını bozmaz; hırsızlık, ahlaksızlık, şiddet bozar

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "LGBTİ+ bireyler toplumun ahlakını bozmaz; hırsızlık, ahlaksızlık, şiddet bozar" dedi.

Halk TV'de yayınlanan, Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programında Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın LGBTİ+ temalı t-shirt giymesinin bazı kesimler tarafından eleştirilmesine de tepki gösteren Başarır, "Bir belediyenin logosundaki renkler için bile 'Bu toplumun ahlakını bozuyor' diyen AKP'li yöneticiler var. Bakın LGBTİ+ bireyler ve bu renkler toplumun ahlakını bozmaz. Toplumun ahlakını hırsızlık, ahlaksızlık, namussuzluk, şiddet bozar. Bunu anlasınlar. Sen hırsızlık yapacaksın, haksızlık yapacaksın Türkiye'nin ahlakı bozulmayacak ama renklerden bozulacak hadi canım!" diye konuştu.

LGBTİ+ bireyler için "Onlar bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele ediyorlar" diyen Başarır, "Bir yürüyüş yapıyor, bir eylem ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.