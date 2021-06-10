CHP'li Başarır, karpuz üreticileri ile birlikte Erdoğan'a seslendi: Sen Demirören’i düşünme, o çok zengin, çiftçiyi, köylüyü düşün

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Antalya'da Tarsus’un Bahşiş Köyü’nde karpuz üreticilerinin sorunlarını dinledi. Köy muhtarı ve çiftçilerle bir araya gelen Başarır, karpuz tarlasında çiftçilerle birlikte açıklama yaptı. Çiftçiler, borçlarını ödeyemediklerini ve mahsüllerinin tarlada kaldığını söylerken Başarır da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Sen git tüpçüden 750 milyon dolar krediyi tahsil et, buradaki insanlara ver. Traktör, tarlalar hacizde. Uçsuz bucaksız tarlalarda karpuzlar ortada kaldı. Ne yiyecek bu insanlar? Sen Demirören’i düşünme, o çok zengin. Sen çiftçiyi, köylüyü düşün" dedi.

Devletten yardım beklediğini belirten ve isyan eden bir çiftçi, elindeki karpuzu yere fırlatarak “Mahsulümüz tarlada kaldı. Dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini biz kullanıyoruz. Traktörümüz banka tarafından hacizli. Sera naylonumuzu bile alamıyoruz. Bu karpuzları ne yapacağız biz” dedi.

Karpuz tarlasından partili Cumhurbaşkanına seslenen CHP’li Başarır:

“Sen git tüpçüden 750 milyon dolar krediyi tahsil et, buradaki insanlara ver. Traktör, tarlalar hacizde. Uçsuz bucaksız tarlalarda karpuzlar ortada kaldı. Ne yiyecek bu insanlar? Sen Demirören’i düşünme, o çok zengin. Sen çiftçiyi, köylüyü düşün. Ayıp! Ben her köyde söylüyorum; gidin traktörünüzü Ziraat Bankası’nın önüne bırakın ki utansınlar biraz diyorum. Edep artık! Ülkeyi soyuyorsunuz. 250 bin tane çiftçiye 3’er bin dolar iki yıl ödemesiz kredi verseydiniz bu mağduriyet yaşanmazdı. Çiftçilerimizin isyanına kulak verin” sözlerini dile getirdi.



CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal ise, “Artık yeter. Çiftçinin alın teri, nasırlı elleri hakkını bulsun. Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerimiz bu pandemi döneminde çiftçinin, köylünün her zaman yanında olduğunu gösterdi” dedi.