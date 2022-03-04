CHP'li Başarır ile AKP'li Cahit Özkan arasında tartışma: "Sen bu ülkenin askerini FETÖ'ye ihbar etmiş bir adamsın"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan arasında, görüşülmekte olan Nükleer Düzenleme Kanunu üzerine Genel Kurulda yapılan görüşmeler sırasında tartışma yaşandı.

CHP’li Başarır’ın konuşmasından önce açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için 'Allah'ım bizim ömrümüzden al da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ver.' diye bu aziz millet niçin dua ediyor?" Bunu niçin sormuyorsunuz?” sözlerini sarf etmesi üzerine CHP’li Başarır , “Aslında, konuya farklı başlayacaktım ama şu anda Türkiye'yi gezdiğimiz zaman ‘Allah'ım benim ömrümden al, Recep Tayyip Erdoğan'a ver.’ diyenler battaniyenin altında tir tir titriyor ve hepsi çok pişman, bunu bilin” sözlerini dile getirdi.

Mersin Akkuyu’daki Nükleer Santral’de iş kazalarının meydana geldiğini belirten CHP’li Başarır, “iş kazaları oluyor; dinamit patlatıyorlar, evler yıkılma noktasına geliyor; işçiler ölüyor, işçileri Rus şirketin korumaları darp ediyor, Türk işçileri; kapıya gidiyoruz milletvekillerini tesislere sokmuyorlar; bundan utanmıyor musunuz? Nereniz yerli ve millî sizin?” sözlerini ifade etti.

"Sen bu ülkenin askerini orada FETÖ'ye ihbar etmiş bir adamsın, bırak!"

CHP’li Başarır kürsüden konuşması esnasında kendisine sataşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’a “Beyefendi, siz ‘Yerli ve millî’ dediğiniz zaman ya bir şirkete garanti veriyorsunuz ya bir ülkeye garanti veriyorsunuz. Cahit Özkan, senin de ne kadar yerli ve millî olduğunu Fenerbahçe Orduevi'nde FETÖ'ye yaptığın işaretlerden gördük. Sen ne kadar yerli ve millîsin? Sen bu ülkenin askerini orada FETÖ'ye ihbar etmiş bir adamsın, bırak! Tek farkın ne? O zaman bıyıksızdın, şimdi bıyıklısın. Hiçbir farkın yok. O yüzden sen sorularıma cevap ver, bu anlaşma doğru değil mi? Siz Ruslara bu imtiyazları vermediniz mi? Sinop'ta vermediniz mi? Neyi konuşuyorsun? Neyi anlatıyorsun sen? Benim söylediklerimin hepsi sözleşmede vardır. Sen bana "vatan" "millet" "bayrak" gibi kavramları anlatma. Sizin vatan anlayışınızı, bayrak anlayışınızı, Ruslara vermiş olduğunuz imtiyazlardan görüyoruz. Çık, bu söylediklerin yalan de. Elektrik garantisi vermedik de, topraklarımı vermedim de; söyle. Biz, temiz enerji istiyoruz; biz, kirli enerji istemiyoruz. Biz, Rusların topraklarımızda bu konuda söz sahibi olmasını istemiyoruz. Burada yanlış bir şey yok. Sen bu gruplardan, bu muhalefetten, bu halktan korkmuyorsun; Rusya'dan korkuyorsun, olur mu böyle bir şey?” ifadelerini kullandı.