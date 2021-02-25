CHP'li Başarır: İktidar esnafa destek vermek istemiyor, biz esnafımızın yanındayız

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, bu zor dönemde esnaflarımıza erzak yardımı yapıyor. Biz esnafımızın yanındayız" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa erzak desteği kolilerinin dağıtımında konuştu.

"Esnafımız için Erdemli'deyiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, bu zor dönemde esnaflarımıza erzak yardımı yapıyor" diyen Başarır, "Biz esnafımızın yanındayız. Bu zor süreçte onların ne çektiğini gayet iyi biliyoruz. İktidar maalesef gerekli desteği vermek istemiyor. Ama belediye başkanımız gerekli yardımları yapıyor. Mersin birlikte mutlu" dedi.