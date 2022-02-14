CHP'li Başarır ev hanımı ile pazar alışverişine çıktı: 100 TL'ye 7 kalem ürün alabildik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir ev hanımıyla birlikte pazar alışverişine çıktı. 100 TL bütçe ile pazara çıktıklarını ve sadece 7 parça ürün alabildiklerini belirten Başarır, "Cesaretiniz varsa çıkın pazarda alışveriş yapın" diyerek iktidara seslendi.

CHP'li Başarır, Mersin Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi Semt Pazarı’nda bir ev hanımıyla alışveriş yaptı. Videoda pazar alışverişine yumurta ile başlayan Başarır ve Güler hanımın, kabağın kilosunun 30 TL olduğunu görünce kabak almaktan vazgeçtikleri görüldü. Başarır ve Güler hanım, patates ve soğan aldıktan sonra yeşillik, havuç, brokoli ve pırasanın ardından alışverişi tamamladı.

"1 kilo domates bile alamadık"

Yapılan pazar alışverişinden sonra açıklama yapan CHP’li Başarır, “Güler Hanımla pazarda 100 TL ile alışveriş yaptık. Sağ olsun pazarcılar da bol bol indirim yaptı. Ancak buna rağmen 7 kalem ürün alabildik. 1 kilo domates bile alamadık. Soğan, patates, havuç, yeşillik, yumurta, biraz brokoli ve tane ile pırasa alabildik. İşte insanların hali ortada” dedi.

"Bırakın pazarı sokağa çıkacak yüzleri yok”

İktidarın, halkın gerçek gündeminden çok uzakta olduğunu vurgulayan CHP’li Başarır, “Buradan siyasi iktidar yetkililerine, bakanlara, milletvekillerine sesleniyorum: Cesaretiniz varsa çıkın pazarda alışveriş yapın. Ancak çıkamazlar. Kendileri de nasıl bir tepki ile karşılaşacaklarını gayet iyi biliyorlar. Bırakın pazarı sokağa çıkacak yüzleri yok” sözlerini dile getirdi.