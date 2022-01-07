CHP'li Başarır: Dün ne söylediğini bugün unutanları bizler unutmadık

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Video da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı süreci hakkında yaptığı konuşmadan kesit yer alıyor.

Bahçeli konuşmasında; "TSK'ya kumpas kurandan başkomutan olmaz, iki yanlıştan bir doğru olmaz, tekeden süt sağılmaz, bal da tuz bulunmaz, su da ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz." ifadelerini kullanıyor.