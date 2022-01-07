T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Başarır: Dün ne söylediğini bugün unutanları bizler unutmadık

07 Ocak 2022 09:30

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Video da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı süreci hakkında yaptığı konuşmadan kesit yer alıyor. 

Bahçeli konuşmasında; "TSK'ya kumpas kurandan başkomutan olmaz, iki yanlıştan bir doğru olmaz, tekeden süt sağılmaz, bal da tuz bulunmaz, su da ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz." ifadelerini kullanıyor. 

 

AKPRecep Tayyip ErdoğanMHPDevlet BahçeliCHPAli Mahir Başarır

Diğer Videolar

Ukrayna halkı, Rus güçlerine karşı molotof kokteyli hazırladı

Ukrayna esir aldığı Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı

HKP, zamları fatura yakarak protesto etti; “Yapılan zamlar halka ihanettir”

TDP, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Savaşa Hayır' pankartı astı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Şubat 2022

Harkov’daki Türk öğrencinin röportajı sırasında patlama

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24