CHP'li Başarır'dan Yalova Valisi'ne tepki: Bu millet ulemanın değil, Atatürk’ün izindedir; bunu lütfen o kafana sok

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki konuşmasında “Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını da güzel olmuştur” ifadelerini kullanan Yalova Valisi Muammer Erol’a "Bu millet ulemanın değil, Atatürk’ün izindedir; bunu lütfen o kafana sok" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyetin bilim, çağdaşlık, uygarlık, halkın egemenliği olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenler bilimin, ilimin izinden gidenlerdir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını ağzına almamak için , ‘ulemanın izinden gidenler’ diyerek söze başlayan Yalova Valisi'ni şiddetle kınıyorum. Yalova Valisi hangi yüzyılda kalmıştır. Bu ülkenin bir valisi, bu ülkenin kurtarıcısının adını ağzına almaktan imtina ediyorsa çok yazık. Sayın Vali, bu ülkenin dünü ve yarını aydınlıksa bunu Atatürk’e borçlusun” dedi.