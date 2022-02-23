T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Başarır'dan Tarkan'a imzalı kitap: Ülkemde karanlık günler 'geççek'

23 Şubat 2022 16:09

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Türkiye kamu ihaleleriyle büyüyen müteahhitleri anlattığı “Beşli Çete” kitabı, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıktı.

Başarır, kitabını son günlerde “Geççek” isimli şarkısıyla gündeme oturan Tarkan Tevetoğlu’na da imzaladı. Başarır, kitabını imzalarken şu ifadeleri kullandı, Tabi ki ülkemde karanlık günler geççek. Güzel günler gelecek. Bu karanlık tablo bitecek. Bu karanlık insanlar gidecek. O yüzden kitabımı imzalayarak çok kıymetli sanatçımız Tarkan’a yollamak istiyorum. İyi ki var.

CHPAli Mahir BaşarırTürkiyeBeşli ÇeteKitap

Diğer Videolar

Bursa'da trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası

Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti

Mansur Yavaş: Süt yardımı yapıyoruz bir şey demiyorsunuz, et yardımı deyince neden alevlendiniz anlamadım

Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı

7 yıl önce başladıkları dünya turunu aynı noktada sonlandırdılar

Esnaftan Babacan'a: Beraber olun, ne yapıyorsanız yapın, kurtarın bizi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24