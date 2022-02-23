CHP'li Başarır'dan Tarkan'a imzalı kitap: Ülkemde karanlık günler 'geççek'

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Türkiye kamu ihaleleriyle büyüyen müteahhitleri anlattığı “Beşli Çete” kitabı, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıktı.

Başarır, kitabını son günlerde “Geççek” isimli şarkısıyla gündeme oturan Tarkan Tevetoğlu’na da imzaladı. Başarır, kitabını imzalarken şu ifadeleri kullandı, “Tabi ki ülkemde karanlık günler geççek. Güzel günler gelecek. Bu karanlık tablo bitecek. Bu karanlık insanlar gidecek. O yüzden kitabımı imzalayarak çok kıymetli sanatçımız Tarkan’a yollamak istiyorum. İyi ki var.”