CHP'li Başarır: 2017 yılında da yandaş gazeteci Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilmiş

19 Mayıs 2021 13:21
CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, 2017 yılında Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edildiği iddialarını gündeme getirdi. Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin ve İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık'a koruma polisi tahsis edilmesine ilişkin 3 ayrı yazılı soru önergesi verdi.
Başarır, İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık’a 2017 yılında İçişleri Bakanlığınca polis koruması verilmesi, Sedat Peker’e koruma tahsis edilmesi, intihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'la ilgili Sedat Peker'in dile getirdiği iddialar ve Panama’da varış noktası Mersin Limanı olan bir konteynerde muz kutuları içine saklanmış 616 paket kokainin yakalandığı operasyona ilişkin soruşturma süreci hakkında soru önergeleri verdi.
Konuya ilişkin açıklamasında AKP iktidarının, toplumun tüm paydaşlarına değil, yandaşların tüm paydaşlarına ayrıcalık verip koruma tahsis ettiğini belirten CHP’li Başarır'ın Özışık'ın İstanbul Cumhuriyet savcılığına tehdit edildiğine ilişkin başvuruda bulunduğunu ve kendisine 2016/76399 soruşturma numaralı dosya ile koruma polisi tahsis edildiğini söyledi.
Başarır'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
‘’Söylenilenlere göre, 2017 yılında da yandaş gazeteci Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilmiş. Hadi Özışık’a da organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e verildiği gibi koruma polisi tahsis edilmiş midir? Verilmişse hangi nedenlerden ötürü verilmiştir? Süleyman Soylu bu soruları yanıtlamalı.
"Kocasından şiddet gören kadınlarımız, tehdit alan vatandaşlarımız koruma alamazken bu isimlerin ayrıcalığı ne ki koruma polisi tahsis ediliyor?" diye soran Başarır, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kolluk güçleri, 84 milyonu korumakla mı yoksa iktidara yakın gazeteci, iş adamı, organize suç örgütü liderlerini korumakla mı görevli? Tüm bu iddialar ve belgeler, ‘Parti Devleti’ olduğumuzun bir göstergesidir. Süleyman Soylu, savcılığa suç duyurusunda bulunsa bile hala görevde. Sen o koltukta oturdukça, bu olaylar şeffaf bir şekilde araştırılamaz. Soruşturmaların salahiyeti açısından Süleyman Soylu istifa etmelidir"
Başarır'ın verdiği soru önergeleri şöyle:
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İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık’a 2017 yılında İçişleri Bakanlığınca polis koruması verildiği söylenmektedir.
Bu çerçevede;
Silivri Emniyet Müdürü görevinde iken 31 Temmuz 2017 tarihinde İntihar eden Hakan Çalışkan’ın, baskılar sonucu intihar ettiği ve olayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kadar uzandığı haberleri basın organlarında yer almıştır.
Konu ile ilgili çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu olan Engin Levent Soylu’nun bir arkadaşının gözaltına alındığı; gözaltına alınarak Silivri Emniyet Müdürlüğü nezarethanesine konulan kişinin, arkadaşı olan Engin Levent Soylu’yu arayarak yardım istediği; daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanı Ekrem Gülen’in, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ı arayarak gözaltında bulunan şahsın serbest bırakılmasını istediği; Müdür Hakan Çalışkan’ın, talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine iddiaya göre kendisine, “Şahıs Bakanın yakını ve serbest bırakılması isteniyor” demiştir.
Gelişen bu olaylardan sonra Koruma Daire Başkanı Ekrem Gülen’in talimatı üzerine Engin Levent Soylu’nun arkadaşının serbest bırakıldığı; ancak konunun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aralarında husumet olduğu iddiaları basına yansıyan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a aktarıldığı; bunun üzerine Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ı arayan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın, kendisinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Koruma Daire Başkanı Ekrem Gülen’in sorumluluğunu belirten bir tutanak tutarak olayla ilgili resmi işlem başlatmasını istediği; İstanbul ve Ankara’dan amirlerinin oluşturduğu baskıya dayanamayan Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın, 31 Temmuz sabahı makamında intihar ettiği ifadeleri de basında yer almıştır.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın intihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’la ilgili olarak, “Bu konuyla ilgili soruşturmalar sürüyor. Ben de olayın bir tarafıyım ve benim bir şey söylemem doğru olmaz…Merhum emniyet müdürümüzün başarılı ve kendisini intihara sürükleyecek herhangi bir sorunu olmadığını bildiğimiz bir kişi olduğunu da söyleyeyim” ifadesini kullandığı bilinmektedir.
Söz konusu olaydan sonra mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gensoru önergesi verilmiş 22 Aralık 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda gensoru görüşülmüş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialar karşısında sessiz kalmıştır.
Bu çerçevede;
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