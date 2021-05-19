CHP'li Başarır: 2017 yılında da yandaş gazeteci Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilmiş

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, 2017 yılında Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edildiği iddialarını gündeme getirdi. Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin ve İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık'a koruma polisi tahsis edilmesine ilişkin 3 ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Başarır, İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık’a 2017 yılında İçişleri Bakanlığınca polis koruması verilmesi, Sedat Peker’e koruma tahsis edilmesi, intihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'la ilgili Sedat Peker'in dile getirdiği iddialar ve Panama’da varış noktası Mersin Limanı olan bir konteynerde muz kutuları içine saklanmış 616 paket kokainin yakalandığı operasyona ilişkin soruşturma süreci hakkında soru önergeleri verdi.

Konuya ilişkin açıklamasında AKP iktidarının, toplumun tüm paydaşlarına değil, yandaşların tüm paydaşlarına ayrıcalık verip koruma tahsis ettiğini belirten CHP’li Başarır'ın Özışık'ın İstanbul Cumhuriyet savcılığına tehdit edildiğine ilişkin başvuruda bulunduğunu ve kendisine 2016/76399 soruşturma numaralı dosya ile koruma polisi tahsis edildiğini söyledi.

Başarır'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

‘’Söylenilenlere göre, 2017 yılında da yandaş gazeteci Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilmiş. Hadi Özışık’a da organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e verildiği gibi koruma polisi tahsis edilmiş midir? Verilmişse hangi nedenlerden ötürü verilmiştir? Süleyman Soylu bu soruları yanıtlamalı.

"Kocasından şiddet gören kadınlarımız, tehdit alan vatandaşlarımız koruma alamazken bu isimlerin ayrıcalığı ne ki koruma polisi tahsis ediliyor?" diye soran Başarır, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kolluk güçleri, 84 milyonu korumakla mı yoksa iktidara yakın gazeteci, iş adamı, organize suç örgütü liderlerini korumakla mı görevli? Tüm bu iddialar ve belgeler, ‘Parti Devleti’ olduğumuzun bir göstergesidir. Süleyman Soylu, savcılığa suç duyurusunda bulunsa bile hala görevde. Sen o koltukta oturdukça, bu olaylar şeffaf bir şekilde araştırılamaz. Soruşturmaların salahiyeti açısından Süleyman Soylu istifa etmelidir"

Başarır'ın verdiği soru önergeleri şöyle: