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CHP'li Başarır'dan Mersin Valisi'ne tepki: 84 milyonun valisi olsun, AK Parti'nin değil

"Söz veriyorum size rağmen yüzbinler 4 Aralık'ta meydanda olacak”"

26 Kasım 2021 21:45

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Valiliği’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mersin’deki Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapmasına onay vermemesini eleştirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li Başarır, “Mersin Valiliği, 4 aralıkta yapacağımız miting için Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması hukuken mümkün değil demiş.
Sayın Vali, çok kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı’na bu alanda miting yapma izni vermediniz mi? Siz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, 84 milyonun valisi olun, AK Parti'nin değil. Yakışmıyor!
Ama şunu da unutmayın, bize gösterdiğiniz yerle Cumhuriyet Meydanı’nın arası 1 kilometre. Oraya yüzbinler gelecek. Biz, Tevfik Sırrı Gür Stadı ile Cumhuriyet Meydanı’nı yüzbinlerle birleştireceğiz. Yani stadyumun oradan Cumhuriyet alanına kadar insan seli olacak. Söz veriyorum size rağmen yüzbinler 4 Aralık'ta meydanda olacak” dedi.

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