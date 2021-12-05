CHP'li Başarır'dan Mersin Valisi'ne: Sen mitingdeki insanları sayma, Mersin’de kaç tane aç insan var, kaç işsiz var onu say

CHP’li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya "Sen mitingdeki insanları sayma. Mersin’de kaç tane aç insan var, kaç işsiz var, sağlık, ekmek ihtiyacı olan kaç tane insan var onu say sayın vali. Sen güvenliği, asayişi sağla" dedi.

Dün Mersin’de muhteşem bir miting yaptıklarını ifade eden CHP’li Başarır, “Yüzbinler gelecek dedik ve geldi ama bu birilerini rahatsız etmiş. Miting öncesi mitingimizi engellemek için elinden geleni yapan, AKP il başkanı gibi davranan bir vali vardı. Görüyorum ki mitingden sonra da o vali iş başındaydı. Yine manipüle etmeye çalışıyor mitingimizi. Valiye göre 21.500 kişi varmış, hadi 20 bini, 21 bini de anladım ama 500 ne oluyor? Bilet mi kestin sayı vali? Biletçi vali nereden biliyorsun bu sayıyı?” diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun AKP’nin sözcüsü gibi davrandığını ifade eden CHP’li Başarır, “Mersin’e hiç yakışmıyorsun. Sen benim ülkemde valilik yapabilecek bir insan değilsin. Sana defalarca AKP’nin değil, herkesin valisi ol dedim ama görüyorum ki sen AKP’nin sözcüsü olmaya devam ediyorsun. Çatlasanız da patlasanız da tüm Mersin, tüm Çukurova alanlardaydı. Onur duyduk, gurur duyduk. Sen de duy, sen de kabullen. Sen oradaki insanları sayma. Mersin’de kaç tane aç insan var, kaç işsiz var, sağlık, ekmek ihtiyacı olan kaç tane insan var onu say sayın vali. Sen güvenliği, asayişi sağla. Sen AK Parti İl Başkanı değil, sözüm ona sen Mersin valisisin. Bunu artık anla ama şunu bil ki gideceksin! Ben Mersin Milletvekili olarak senin gitmen için elimden gelen her şeyi yapacağım” sözlerini dile getirdi.