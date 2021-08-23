CHP'li Başarır'dan Mersin Valiliği'nin AKP'li vekilin aracını durduran polis hakkındaki açıklamasına tepki: AK Parti'yi mi temsil ediyorsunuz?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polislere hakaret ettiği iddiasına ilişkin “Görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır” açıklaması yapan Mersin Valiliği’ne ve bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’ye, "Her şeyi bir kenara bırakıyorum, polisimize söylenen 'Ş..... bak' lafına ne diyeceksiniz" diye sordu.

Ali Mahir Başarır, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran bir polise hakaret ettiğini iddia etmişti. Ardından Mersin Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bu açıklamayı sosyal medya hesabından, "Sabah akşam Türk polisini aşağılayan ve bu konuda provokasyon yapan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a cevaben: Mersin Valiliğimizin olayı tüm yönleriyle ifade eden açıklaması aşağıdadır" notuyla paylaştı.

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"Gözleriniz bu kadar mı karardı?"

Başarır ise İnce'nin paylaşımına cevaben, "Utanma duygusunu yitirmiş partili bürokratlar! Her şeyi bir kenara bırakıyorum, polisimize söylenen 'ş..... bak' lafına ne diyeceksiniz? Yazıklar olsun" dedi.

"Siz, hakkımda mesnetsiz iftiralar atmayı bırakın da önce görevini yerine getiren polislere 'ş.....' diyen AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’dan hesap sorun! Bu ülkenin polisine hakaret edilmesi sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Gözleriniz bu kadar mı karardı?" notuyla videolu bir mesaj yayınlayan Başarır, mesajında şunları söyledi:

"İçişleri Bakanımsı Muhterem İnce! Keşke adınız gibi muhterem olabilseydiniz. Bir polise ş..... kelimesi kullanılıyor ve sen bana hakaret ediyorsun. İftira attığımı düşünüyorsun, iftira attığımı söylüyorsun. Sen kimi temsil ediyorsun? O polisler 22 yıl bu devlete hizmet vermiş. Senin gibi torbadan çekilip atanmamış. Bana iftira atma; o milletvekiline, o valiye, o emniyet müdürüne hesap sor. Ne kadar ayıp. Ş...... kelimesi için söyleyecek sözünüz yok mu? Pislik kelimesi için söyleyecek sözünüz yok mu? Allah göstermesin, bunu bir muhalefet partisi milletvekili söylese neler yapardınız, ne tweetler atardınız. Artık biraz edep, ahlak, bir parça utanma."

"Siz nasıl bir valisiniz, siz AK Parti'yi mi temsil ediyorsunuz?"

Başarır, "Mersin Valisi Ali İhsan Su, polise 'ş......' diyen AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’a sahip çıkarak polisleri suçlayıcı bir açıklama yapmış. Hakaretler karşısında durup polislere sahip çıkacağına, iktidar milletvekilini savunmaya geçmiş. Gerçekten inanılır gibi değil!" notuyla yaptığı son paylaşımda şunları söyledi:

"Mersin Valisi Ali İhsan Su, iki polise yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapmış. Burada milletvekilini haklı görmüş. Geçiş üstünlüğü varmış, milletvekili bekletilmiş, o yüzden polisler açığa alınmış. Vali Bey! Sen Mersin'in valisisin. Sen 1 milyon 850 bin insanın valisisin. Polise, 'Ş...... bak' diyor. Bununla ilgili bir cevabın var mı? 'Kapıma yaklaşma, çekil' diye hakaret ediyor, 'Her geldiğimde bu pislikle karşılaşıyorum' diyor, bununla ilgili bir cevabın var mı? Siz nasıl bir valisiniz, siz AK Parti'yi mi temsil ediyorsunuz? Az önce Twitter hesabınıza baktım. AK Parti milletvekillerini takip ediyorsunuz, toplam 24 kişi. Cumhurbaşkanı, bakanları takip ediyorsunuz. Bir tek milletvekilini, bir tek CHP'li belediye başkanını takip etmiyorsunuz, bu kadar mı tarafsınız? Bir kez daha söylüyorum, siz Mersin'e yakışmıyorsunuz."