CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanlığı giderlerini eleştirdi: 51 milyon TL laboratuvar malzemeleri gideri var; beyefendi için herhalde ölümsüzlük iksiri arıyorlar

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Cumhurbaşkanlığı kesin hesabı ile 2022 yılı bütçesi ele alındı. HDP Grubu’nun ardından CHP milletvekilleri kürsüye çıktı.

CHP’li Başarır, konuşması sırasında Sarayın 205 milyon liralık amortisman (yıpranma payı) giderini dile getirip Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a dönerek, “Sayın Oktay çok mu hor kullanıyorsunuz bu sarayı merak ediyorum. Milletin, halkın, işçinin, esnafın üzerinde tepiniyorsunuz anladık. Bir de eşyaların üzerinde mi tepiniyorsunuz? Böyle bir gider olabilir mi? 3-4 yıllık bir saraydan bahsediyoruz” sözlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nin ziraat giderlerinin 2019 yılında 700 bin TL iken 2020’ye gelince 9 milyona fırladığını söyleyen CHP’li Başarır, “Şimdi, Sayın Fuat Oktay’a sorsam diyecek ki gübreye zam geldi, tohuma zam geldi, zehire zam geldi, hem de 12 kat. 51 milyon TL laboratuvar malzemeleri gideri var. Aklıma bir sarayın kürlerini yapan Saraçoğlu geliyor. İkinci olarak bu giderler geliyor yani ziraat giderleri. Ne yetiştiriyor merak ediyorum. Laboratuvar giderleri geliyor. Beyefendi için herhalde ölümsüzlük iksiri arıyorlar. Yahu böyle bir gider var mı? Ne yetiştiriyorlar?” sözlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın giderlerine ilişkin konuşan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu bütçe defolu bütçedir. Sorunlu ama sorumsuz bir bütçedir. Üç yıllık saray. 205 milyar lira tamir gideri. Altındağ’da bir eve gidin, dolabını açın, yüzünüz kızarır" dedi.

Konuşmasının başında, elindeki bütçeyi en savurgan bir şekilde kullanan Cumhurbaşkanlığının bütçesini görüştüklerini ifade eden CHP’li Başarır, “Bu bütçe defolu bir bütçedir, sorunlu ama sorumsuz bir bütçedir, bencil bir bütçedir. Buraya çıkan arkadaşların birçoğu sözlerinin ya başında ya da sonunda ‘bu bütçenin vatana, millete, halka hayırlı olmasını diliyoruz’ diyor. Bakalım ne kadar hayırlı bir bütçe, rakamlarla bakalım. Geçen seneki Sayıştay raporlarında belirlenen rakamlara bakalım” dedi.

Sarayın, sadece 1 milyar 218 milyon değerinde araç filosu olduğunu hatırlatan CHP’li Başarır, “2020 yılındaki değerlere baktığımız zaman 5 bin tane yerli araç alınır bu parayla. Buradan Bolu’ya konvoy olur. Yazık değil mi? Değeri arkadaşlar bu rakamların içerisinde lastik giderleri, yakıt giderleri, sigorta giderleri, bakım giderleri yok. Yazık değil mi?” sözlerini dile getirdi.