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CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a: Sıra Atatürk Havalimanı’na mı geldi, hangi Katar yetkilisi orayı gezdi?

09 Aralık 2021 18:00

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Sıra Atatürk Havalimanı’na geldi. Soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, çok yakın bir zamanda kimle, neden o havaalanında inceleme yaptınız. Hangi Katar yetkilisi orayı gezdi. Sizden istedi mi? Neyin karşılığında? Satacak mısınız? Satmayın artık” açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Atatürk Havalimanı’nın satılmaya çalışıldığını iddia etti. Başarır, şunları söyledi:

“Cumhuriyetin tüm kazanımlarını peyderpey satan bir iktidarla baş başayız. Geldikleri günden beri, demir-çelik fabrikaların, şeker fabrikalarını, kâğıt fabrikalarını, limanları, arazilerimizi sürekli sattılar.

Şimdi sıra Atatürk Havalimanı’na geldi. Soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, çok yakın bir zamanda kimle, neden o havaalanında inceleme yaptınız. Hangi Katar yetkilisi orayı gezdi. Sizden istedi mi? Neyin karşılığında? Satacak mısınız? Satmayın artık. Artık Cumhuriyetin kazanımlarını tasfiye etmeyi bırakın. Sattınız, sattınız, sattınız. Geldiğimiz nokta yine sıfır.

Ben buradan alacak olanlara da sesleniyorum. Almayın, sakın almayın. Geldiğimizde size orayı kullandırmayız. Artık yeter. Siz bu ülkeyi mi yönetiyorsunuz, yoksa bu ülkenin tüm kazanımlarının tasfiye memuru musunuz? Yeter. Artık topraklarımızdan, kazanımlarımızdan elinizi çekin. Katar aşkını bırakın. Çünkü bu Katar, size hiçbir şey katmıyor. Hiçbir şey katmadığı gibi bizi dünyaya küçük düşürüyor. Satmayın."

CHPAli Mahir BaşarırAtatürk HavalimanıKatar

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