CHP'li Başarır'dan deniz salyasının nedenini CHP'ye bağlayan AKP'li Aydemir'e: Sorun uğursuzlukta değil, 20 yıllık şuursuzlukta

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, deniz salyasının nedenine değinirken "Meymenet, güzelliği ifade eder. Aksi olursa meymenetsizlik ortaya çıkar. Meymenetsizlik uğursuzluk demektir. Bu CHP'yi ifade eder" ifadelerini kullanan AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e yanıt verdi. Başarır, ‘’Burada oluşan durum, CHP’nin uğursuzluğunda değil, AKP’nin çevre konusunda 20 yıllık yaşatmış olduğu şuursuzluktan kaynaklanmaktadır. Bu vekil, bir Erzurum milletvekili. Erzurum’da deniz olmasa da Erzurumlunun koskocaman, masmavi bir yüreği vardır. Ben, buradan bu vekili kınıyorum. Sorun, uğursuzlukta değil, şuursuzlukta. ‘’ dedi.

Dünya Çevre Günü’nde; Yalova’ya giderek, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel ile birlikte, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununu inceledi.

CHP’nin bu konuya çok önem verdiğini ve Yalova’da bir rapor hazırlandığını belirten CHP’li Başarır şöyle konuştu:

‘’Yalova’dan üzülerek görüyoruz ki denizin durumu, Marmara çok kötü durumda. Gerek il başkanımız gerek ilçe başkanımız, gerek seçilmiş belediye başkanımız buradaki durumu günlerdir dile getiriyor. Gerçekleri anlatıyor. Belediye başkanımız da il başkanımız da bu durum başlar başlamaz bir rapor hazırladılar. Bu olay, bugünün konusu değildir. Bazı AKP’lilerin bu durumu ilim ve bilimden uzak bir şekilde uğursuzluğa bağlamaları, AKP’nin çevre konusuna verdiği önemi gözler önüne sermektedir. Eğer ki betona yatırım yaparsan, binaya yatırım yaparsan, çevreyi ve doğayı korumazsan; sonuç bu şekilde karşımıza çıkar. Yıllardır çevreyi kirlettiğimiz için, denizi korumadığımız için, yaşanılan bir patlamanın sonucudur bu. Geç kalmış sayılmayız, hep beraber; belediye başkanlarımız, iktidar, muhalefet çalışmalıyız. Marmara Denizi’ni kurtarmalıyız. Tekrar balıklar yaşasın, tekrar buradan denize girilebilsin.’’

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise; ‘’Belediye başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz Marmara’daki deniz kirliliğinin farkında olduğumuzdan bu konuya özel bir duyarlılık gösterdik. Gelecek kuşaklara temiz bir Marmara Denizi bırakma sorumluğumuz ve yükümlülüğümüz bilinciyle, bu konuda uzun yıllardır Marmara Denizi’ndeki MAREM adlı çalışmaya destek verdik"

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