CHP'li Başarır'dan Cengiz Holding'in şirketine verilen devlet desteğine tepki: Bu ülke onlardan mı ibaret?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cengiz Holding’in alt iştiraki olan Eti Bakır’ın Samsun’da kuracağı 1.6 milyar TL’lik bakır ve kimyasal gübre üretim tesisine proje bazlı devlet desteği sağlanmasını sert bir dille eleştirdi.

Bugünkü Resmi Gazete’de 4446 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üst kuruluşu Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’ın Samsun’da kuracağı 1.6 milyar TL’lik bakır ve kimyasal gübre üretim tesisine proje bazlı devlet desteği sağlanacağı kararı verildiğini hatırlatan Başarır, verilen destekleri anlatarak "Bu ülke onlardan mı ibaret?" dedi.

Başarır, şöyle konuştu:

"Bu desteklerin bazılarını söyleyeyim. 1 milyon 575 bin TL sabit yatırım bedeli, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, Vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 80, 10 yıl boyunca SGK primi işveren desteği, 10 yıl boyunca gelir vergisi stopaj desteği, azami 20 milyon TL tutarında nitelikli personel desteği ve en önemlisini söylüyorum, 37.5 milyon TL enerji desteği sağlanacak. Neden? Ne özelliği var? Çiftçiye, işçiye, emekliye, öğrenciye, memura kör olan, kulakları kapalı olan bu iktidar niye bu indirimleri, niye bu desteği hep bu şirketlere yapıyor? Daha dün doğalgaza hemen önce elektriğe zam geldi. 7 ayda konutun kullandığı elektrik ve doğalgaza ortalama yüzde 20 civarında zam geldi ama 37.5 milyon TL’lik enerji desteğini Cengiz Holding’e veriyorsunuz. Bu ülke onlardan mı ibaret? Bu topraklar 5 kişiden mi ibaret? 84 milyonun rızkını niye bunlara sürekli veriyorsunuz? Niye insanlara, yepyeni kişilere bu destekler verilmiyor? Neden her şey 5’li şirkete merak ediyorum.”