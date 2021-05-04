CHP'li Başarır'dan Bakan Soylu'ya 'market genelgesi' sorusu: Turistler bu yasaklara tabi olacaklar mı yoksa sadece Türk vatandaşları için mi geçerlidir?

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Market Tedbirleri Genelgesi’nin temel hak ve özgürlükleri hiçe saydığını belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

Soru önergesine dair açıklama yapan Başarır, "Keyfi kararlarla, genelgelerle anayasayı çiğniyorlar. Bu genelge, başta Anayasa madde 13 olmak üzere Anayasanın çoğu maddesine aykırıdır" diyerek şöyle konuştu:

"Anayasa madde 13’te de belirtildiği gibi; ‘Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.’ Kural koyucu, net bir şekilde ifade etmiş; ‘ancak kanunla sınırlanır.’ demiş ama AKP iktidarı ısrarla normlar hiyerarşisinin en aşağısında yer alan genelge ile temel hak ve özgürlüklerimizi kısıtlamaktadır. Bu, çok yanlış bir uygulamadır. Vatandaşın, hukuku anlaması ve uygulaması açısından vahim bir tablo oluşturmaktadır.‘’

"Anayasaya aykırı bir şekilde genelgeler yayınlanıyor"

İçişleri Bakanlığı’nın bu salgın sürecinde hukuksal geçerlilik ve mantıksal bütünlüğe sahip bir metin çıkaramadığını söyleyen CHP’li Başarır, ‘’Bu genelgede de; ‘Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra’ diye bir ibare var ancak önceki genelgede ‘marketlerde alkollü ürün satışının kısıtlandığına’ dair herhangi bir madde yok. AKP iktidarı, sandıkta gitmeden önceki son günlerini akıl tutulması yaşayarak geçiriyor. 17 günlük kapanma kararının üzerinden 9 gün, kapanma başlayalı da 6 gün oldu. Bizler hala, ne yasak ne değil diye tartışıyoruz; Anayasaya aykırı bir şekilde genelgeler yayınlanıyor. Anayasa, eğer hükümet için bir anlam ifade etmiyorsa, hükümetin hiçbir anlamı yoktur. Böyle keyfi uygulamalarla, temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz, yasaklanamaz. Yetkinin kaynağı Anayasadır ve orada verilmeyen yetki kullanılamaz" ifadelerini kullandı.

‘’AKP iktidarı, burada temel ihtiyaçları neye göre belirleyecek?" diyen CHP’li Başarır: ‘’AKP iktidarı, burada temel ihtiyaçları neye göre belirleyecek? Projesi üzerinde çalışırken şarj aleti arızalanan öğrenciye, online toplantısı, dersi için acil mikrofon, kamera alması gereken çalışana, telefonu bozulan bir vatandaşa acil ihtiyacı nasıl açıklayacaksınız? Ayrıca, herkes tarafından biliniyor ki yabancı turistler bir önceki genelgede yasaklara tabi değildi ve yasaktan muaf emekçilerimiz çalışırken, yasaktan muaf olmayanlar ise evlerinde hükümetten bir destek görmeden evlerinde otururken acaba bu genelgeye yabancı turistler de dahil edilecek mi? İktidarın bu sorulara yanıt vermesi gereklidir.’’ sözlerini ifade etti.

Başarır'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yer alan sorular şöyle: