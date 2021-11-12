CHP'li Başarır'dan AKP sıralarına Katar tepkisi: Gerçekten bir güvenlik sorunu haline geldiniz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda, 'Türkiye ile Katar devleti hükümetleri arasındaki büyük çaplı organizasyonlara ilişkin kanun' teklifine tepki gösterip AKP sıralarına seslenerek "Gerçekten bir güvenlik sorunu haline geldiniz" dedi.

Uluslararası spor müsabakalarında Katar'ın güvenliğini Türkiye'nin sağlayacağına yönelik teklife tepki gösteren Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar'dan 500 milyon dolarlık uçak ve 53 tane yarış atı hediye aldığını hatırlatarak, “Çok meraklıysanız binin o uçağa, alın atları gidin güvenliği siz sağlayın. Bizim polisimizin işi yok, askerimizin işi yok Katar’da" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurulda görüşülen 'Türkiye ile Katar Devleti Hükümetleri arasındaki büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği' konulu kanun teklifi üzerinde CHP Grubu adına konuşma yaptı.

Konuşması sırasında AKP sırlarına seslenen CHP’li Başarır, “Kanal İstanbul projesini yapıyorsunuz, Türkiye duymadan Katar Emirinin annesi duyuyor, arsa alıyor. Katar’a Antalya limanını, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu satarsınız. Katar, Finansbank’ı alır, Abank’ı alır, Tank Palet Fabrikası’nı alır. Az önce AKP sıralarından bir beyefendi Tank Palet Fabrikası’nın değerini soruyor. Ordumuza paha biçilemez” diye konuştu.

Akıl tutulması yaşadıklarını ifade eden CHP’li Başarır, “Gerçekten bir güvenlik sorunu haline geldiniz. Benim askerim, benim polisim dünya kupasında Katar’da taraftarın güvenliğini sağlayacak öyle mi? Tarihte böyle bir şey var mı? Utanç verici bir olay" dedi.